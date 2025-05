Una nuova linea di autobus fino a Cascina Gobba | fermate e orari

A Milano lunedì 5 maggio entra in servizio una nuova linea Atm.Si tratta della linea Atm 928 che collegherà Redecesio con la stazione della metropolitana M2 passando per Lavanderie e Milano 2. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì seguendo lo stesso.

Nuova linea di autobus. Dalla Sesta Porta fino a Navicelli e Ikea passando per il Galilei - Torna l’autobus che collega l’aeroporto con il centro città. Ad annunciarlo è il comune di Pisa, insieme ad Autolinee Toscane, che in una nota hanno illustrato le novità riguardanti un nuovo tracciato a servizio del villaggio dell’Aeronautica che arriva fino a Navicelli e al negozio Ikea lungo l’Aurelia, passando anche da via dell’Aeroporto. La nuova linea, la numero 15 "Sesta Porta - Kindu - Navicelli", partirà da lunedì 5 maggio e collegherà il terminal Sesta Porta e la stazione di Pisa Centrale con il Centro Commerciale Ikea in zona Navicelli, transitando da via Corridoni, via ... 🔗lanazione.it

Posa di una nuova linea elettrica a Foggia: strade chiuse al traffico fino al termine dei lavori - L’ufficio Mobilità e Traffico della Polizia Locale di Foggia informa che per lavori di scavo e posa di una nuova linea elettrica è stata disposta la chiusura al traffico veicolare di due strade cittadine. Si tratta di via Montegrappa (nel tratto compreso adiacente il civ. 38 e sino... 🔗foggiatoday.it

San Giuliano Terme, lavori per la nuova rotatoria: via alla sperimentazione di una nuova linea autobus - L'amministrazione comunale di San Giuliano Terme annuncia che, a seguito della chiusura di via delle Palanche per la costruzione della nuova rotatoria che elimina l'incrocio semaforico, dal prossimo lunedì 17 febbraio la linea 1+ di Autolinee Toscane adotterà un nuovo percorso sperimentale. Gli... 🔗pisatoday.it

Una nuova linea di autobus fino alla fermata della M2 di Cascina Gobba: fermate e orari - Si tratta della linea Atm 928 che collegherà Redecesio con la stazione della metropolitana M2 passando per Lavanderie e Milano 2. Il servizio sarà attivo dal lunedì al venerdì seguendo lo stesso ... 🔗milanotoday.it

Nuova linea di autobus. Dalla Sesta Porta fino a Navicelli e Ikea passando per il Galilei - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Autolinee Toscane, dal 5 maggio a Pisa parte la nuova Linea 15 - (FERPRESS) – Pisa, 30 APR –Novità sul fronte del trasporto pubblico a Pisa: parte lunedì 5 maggio la nuova Linea 15 di Autolinee Toscane “Sesta Porta – Kindu – Navicelli”, che collega il terminal Sest ... 🔗ferpress.it