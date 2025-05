Una morte lenta e dolorosa minacce e insulti a Bassetti | lui pubblica post dell’autore

(Adnkronos) – "Ogni giorno prego affinché tu faccia una morte lenta e dolorosa.tu, la tua moglie puttana e le merde dei tuoi figli. Ho pregato anche oggi nel giorno di Pasqua con tutto il cuore. Ciao feccia umana". E' il post con le minacce ricevute pubblicato su X dall'infettivologo Matteo Bassetti per denunciare chi minaccia.

Minacce di morte al sindacalista Fiom-Cgil, la versione della Uilm: “Occhiuto non faccia la vittima, la sua è una sceneggiata social” - Agrate Brianza (Monza e Brianza) – È scontro aperto ormai tra Fiom Cgil e Uilm alla St di Agrate Brianza, dopo il “caso” Pietro Occhiuto. Il segretario generale della Fiom-Cgil Brianza ha raccontato nelle scorse ore di aver ricevuto una minaccia esplicita di morte da parte di un delegato di un’altra organizzazione sindacale, che poi si è scoperto essere aderente alla Uilm. La minaccia “Ti sparo in fronte con una calibro 45”, la frase choc pronunciata durante un’assemblea sul destino della storica azienda brianzola di microelettronica. 🔗ilgiorno.it

Botte, insulti e minacce di morte alla compagna: divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per un 31enne - Urgnano. Botte e insulti alla compagna, divieto di avvicinamento alla compagna e braccialetto elettronico per un cittadino colombiano. I fatti risalgono al marzo scorso quando una donna, stanca dei ripetuti atteggiamenti violenti del compagno, dopo l’ennesima lite, ha deciso di raccontare tutto ai carabinieri della stazione di Urgnano che sono intervenuti. Il 7 aprile, infatti, i militari hanno notificato a un cittadino colombiano di 31 anni un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emessa dal Gip di Bergamo. 🔗bergamonews.it

Minacce di morte contro noto volto Mediaset: "Ti sei venduta, zo**ola". Lei: "Segnalato per incitamento all'odio" - Minacce di morte e insulti vergognosi (alcuni dei quali non verranno riportati) contro Beatrice Luzzi: attrice, autrice tv, volto Mediaset e opinionista del Grande Fratello 2024/2025. Le sono arrivati via social e Luzzi ha deciso di ripubblicarli, commentando: "Purtroppo ho dovuto segnalare... 🔗today.it

“Una morte lenta e dolorosa”, minacce e insulti a Bassetti: lui pubblica post dell’autore - (Adnkronos) – "Ogni giorno prego affinché tu faccia una morte lenta e dolorosa…tu, la tua moglie puttana e le merde dei tuoi figli. Ho pregato anche oggi nel giorno di Pasqua con tutto il cuore. Ciao ... 🔗sardegnareporter.it

Stalking e minacce di morte a Bortuzzo condannata Lulù Selassiè, la sentenza per ricominciare a vivere - Era attesa per oggi la sentenza che ha deciso l’epilogo di una vicenda processuale dolorosa, quanto delicata per via dei ... arrivando a minacciarlo di morte se non fosse tornare a frequentarla e a ... 🔗sport.virgilio.it

Botte e minacce di morte. Incubo per la ex fidanzata. Il giovane è ai domiciliari - Provvedimento che era scaturito dalle indagini condotte dopo la denuncia della ragazza che aveva raccontato una lunga serie di episodi di minacce e ... a minacciarla di morte e ad aggredirla ... 🔗lanazione.it