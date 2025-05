Una giovane statunitense combatte in un violento torneo riservato a sole donne a Hong Kong Il film del 2016 finora inedito in Italia arriva in prima serata su Rai 4

donne combattenti se ne sono viste parecchie. Yaxi è una stunt diventata protagonista di un film di arti marziali proprio come Amy Johnston in Lady Bloodfight, film del 2016 in onda stasera su Rai 4 alle 21.20. Come gli eroi del genere Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal, anche Johnston affronta il tema con un approccio da b-movie tale da rendere la storia un prodotto d’intrattenimento senza pretese. “La città proibita”, una clip dal nuovo film di Gabriele Mainetti, con Sabrina Ferilli X Leggi anche › Voglia di Lady Oscar? Su Netflix c’è “Le rose di Versailles”, nuovo film sull’eroina androgina Lady Bloodfight, la tramaJane, ragazza americana, è in viaggio per Hong Kong, dove il padre militare è misteriosamente scomparso anni prima. 🔗 Iodonna.it - Una giovane statunitense combatte in un violento torneo riservato a sole donne a Hong Kong. Il film del 2016 finora inedito in Italia arriva in prima serata su Rai 4 Negli ultimi tempi, da Gal Gadot in Heart of Stone a Jennifer Lopez in The Mother (o Yaxi Liu in La città proibita), dinti se ne sono viste parecchie. Yaxi è una stunt diventata protagonista di undi arti marziali proprio come Amy Johnston in Lady Bloodfight,delin onda stasera su Rai 4 alle 21.20. Come gli eroi del genere Jean-Claude Van Damme e Steven Seagal, anche Johnston affronta il tema con un approccio da b-movie tale da rendere la storia un prodotto d’intrattenimento senza pretese. “La città proibita”, una clip dal nuovodi Gabriele Mainetti, con Sabrina Ferilli X Leggi anche › Voglia di Lady Oscar? Su Netflix c’è “Le rose di Versailles”, nuovosull’eroina androgina Lady Bloodfight, la tramaJane, ragazza americana, è in viaggio per, dove il padre militare è misteriosamente scomparso anni. 🔗 Iodonna.it

"Lady Bloodfight": in tv il film d'arti marziali al femminile senza esclusione di colpi