Una giovane non rientra a casa la madre lancia l’allarme | ritrovata in un locale

Attimi di apprensione nella notte tra mercoledì 30 aprile e giovedì 1 maggio per una ragazza residente in provincia di Piacenza che non aveva fatto ritorno a casa dopo una serata al cinema con le amiche. La madre, residente a Ferriere, ha lanciato l'allarme poco dopo la mezzanotte, contattando il 112.

