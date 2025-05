Una festa tutta rossoblù | cori coppa e medaglie per il Samb day In migliaia in piazza celebrano la promozione in C

Samb day mai visto prima: in migliaia alla festa per la promozione in Serie C della squadra di San Benedetto iniziata in mattinata e proseguita dalle 18.30 nell?area portuale,. 🔗 Corriereadriatico.it - Una festa tutta rossoblù: cori, coppa e medaglie per il Samb day. In migliaia in piazza celebrano la promozione in C SAN BENEDETTO Unday mai visto prima: inallaper lain Serie C della squadra di San Benedetto iniziata in mattinata e proseguita dalle 18.30 nell?area portuale,. 🔗 Corriereadriatico.it

Ne parlano su altre fonti

Bandiere, fumogeni e cori. Al Galli la festa dei ’mille’ - Domenica rossoblù a Casteldebole dove il tifo si è dato appuntamento per riscattare l’assenza forzata del Penzo di Venezia. Con i tre punti in tasca ad accendere ancor di più l’entusiasmo, è scattata l’adunata davanti ai cancelli del ’Galli’. Una chiamata alle armi, fatte in questo caso di bandiere, cori e fumogeni, rigorosamente rossoblù accolta con favore da tutti, dal tifo organizzato alle famiglie con bambini, che hanno invaso il feudo del Bologna con la gioia di chi non vuole smettere di sognare. 🔗sport.quotidiano.net

Carnevale 2025 a Sorbo Serpico: festa per tutta la famiglia - Il Comune di Sorbo Serpico, in collaborazione con l’Oratorio 'Vedrai che Bello', invita grandi e piccini a partecipare alla Festa di Carnevale che si terrà domenica 2 marzo alle ore 15:00 presso la Sala Polivalente del comune. La giornata sarà ricca di musica, animazione e spettacoli... 🔗avellinotoday.it

Esplosione di colori e musica in piazza Salotto: c'è la festa di carnevale tra giochi e dj set per tutta la famiglia - I colori del carnevale pronti a invadere il centro città. Dalle 11 di domenica 9 marzo, infatti, piazza Salotto si trasformerà in una grande festa di musica e colore: un’intera giornata pensata per grandi e piccini all’insegna del divertimento. A promuovere l’evento che andrà avanti fino a... 🔗ilpescara.it