Una farmacia in zona Villagrappa e Villa Rovere da aprire entro inizio settembre | il Comune cerca un locale

farmacia a Villa Rovere e Villagrappa. L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un immobile da destinare a banco dei farmaci entro il termine perentorio del 9 settembre 2025. Il locale da adibire a sede farmaceutica deve avere la destinazione. 🔗 Forlitoday.it - Una farmacia in zona Villagrappa e Villa Rovere da aprire entro inizio settembre: il Comune cerca un locale In futuro aprirà una. L'amministrazione comunale ha pubblicato un avviso per l’individuazione di un immobile da destinare a banco dei farmaciil termine perentorio del 92025. Ilda adibire a sede farmaceutica deve avere la destinazione. 🔗 Forlitoday.it

