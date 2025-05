Una bella storia da riscrivere con fiducia

storia. È il momento dei verdetti per il Bologna di Italiano, ma anche il tratto più suggestivo e affascinante della stagione. Mentre il tifo prepara l’anabasi dei trentamila verso Roma per la finale di Coppa Italia col Milan, al Dall’Ara arriva la Juve. Non quella indottrinata, cervellotica e filosofica di Thiago Motta, ma la creatura pratica e cinica di Igor Tudor. Le cure del tecnico croato non hanno cancellato tutti i dubbi e gli squilibri di Madama, ma la solidità dell’impianto centrale e la capacità dei contropiedisti, preparano una partita da maneggiare con cura. Il Bologna ha i mezzi tecnici e le certezze che gli vengono da un sistema di gioco collaudato. Ma deve fare i conti con assenze davvero importanti come quelle del grimaldello offensivo Ndoye e del maratoneta di fascia Holm. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Una bella storia da riscrivere con fiducia Un mese di passione e cinque appuntamenti che possono scrivere la. È il momento dei verdetti per il Bologna di Italiano, ma anche il tratto più suggestivo e affascinante della stagione. Mentre il tifo prepara l’anabasi dei trentamila verso Roma per la finale di Coppa Italia col Milan, al Dall’Ara arriva la Juve. Non quella indottrinata, cervellotica e filosofica di Thiago Motta, ma la creatura pratica e cinica di Igor Tudor. Le cure del tecnico croato non hanno cancellato tutti i dubbi e gli squilibri di Madama, ma la solidità dell’impianto centrale e la capacità dei contropiedisti, preparano una partita da maneggiare con cura. Il Bologna ha i mezzi tecnici e le certezze che gli vengono da un sistema di gioco collaudato. Ma deve fare i conti con assenze davvero importanti come quelle del grimaldello offensivo Ndoye e del maratoneta di fascia Holm. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Agrigento è la Capitale italiana della Cultura 2025: storia e arte in bella vista! - Agrigento è stata proclamata Capitale italiana della Cultura 2025 , un riconoscimento che premia la sua storia millenaria, il suo straordinario patrimonio artistico e il valore sociale della sua comunità. L’annuncio è stato dato dal Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, durante una cerimonia ufficiale a Roma, alla presenza della giuria e dei rappresentanti delle dieci […] 🔗periodicodaily.com

Sassuolo Grosso può riscrivere la storia della B - Il Sassuolo di Fabio Grosso, in questa stagione di B, si è già accaparrato il record di vittorie consecutive in casa: apparteneva a una Dominante di nome, se l’è preso di forza una dominante di fatto. Altri ne arriveranno e, se è vero che quello di 8 vittorie di fila non è stato raggiunto all’andata (quando la sconfitta di Pisa fermò la sequenza a 7) ma c’è tempo per riprovarci, è vero altresì che, proseguendo sino al termine della stagione con la media punti attuale, i neroverdi si prenderebbero d’imperio il record con la R maiuscola, quello relativo al punteggio più alto mai fatto ... 🔗sport.quotidiano.net

Cosa unisce Fedez, Salvini, Lazza ed Emis Killa? Un ultrà di nome Luca Lucci: “Vi racconto la storia più bella della vostra vita” - Milano – Dietro le porte chiuse dell’aula bunker di Milano, davanti ai magistrati che indagano sugli affari sporchi delle tifoserie milanesi, l’ex capo della curva milanista Luca Lucci ha descritto il rapporto che intercorreva tra lui e altre tre persone: il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i rapper Fedez ed Emis Killa. Attualmente, Lucci è indagato per associazione a delinquere con l’accusa di essere il capo dell’organizzazione criminale che si era presa il secondo anello blu di San Siro. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

“IMPEGNO, VISIONE E CORAGGIO”: E’ QUELLO CHE TUTELA LEGALE SPA CHIEDE AI SUOI AGENTI NEL 2025; Auguri di buon anno, le frasi più belle e originali da inviare a Capodanno 2025; Massimo Rivola fiducioso per il 2025: 'Possiamo scrivere la nostra storia, abbiamo tutto ciò di cui abbiamo bisogno per farlo, la nostra storia inizia ora'; Juanito Gomez: ««Voglio scrivere ancora belle storie». 🔗Ne parlano su altre fonti

Fedez, il nuovo singolo “Bella Storia” e l’infortunio giocando a basket - “Bella Storia”, prodotto da d.whale, esce venerdì 25 settembre ed è un viaggio nelle sonorità anni ’80, tra atmosfere elettropop e synth tipiche di quel decennio. Nel brano, Fedez ... 🔗radioitalia.it