Un violento terremoto tra Cile e Argentina ha fatto scattare l' allerta tsunami

terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito venerdì il Canale di Drake, tra Capo Horn e l'Antartide, a una profondità di soli 10 km. È stata emessa un'allerta tsunami con ordine di evacuazione per l'area costiera della regione di Magellano, all'estremità meridionale del paese.I servizi di. 🔗 Today.it - Un violento terremoto tra Cile e Argentina ha fatto scattare l'allerta tsunami Undi magnitudo 7.4 ha colpito venerdì il Canale di Drake, tra Capo Horn e l'Antartide, a una profondità di soli 10 km. È stata emessa un'con ordine di evacuazione per l'area costiera della regione di Magellano, all'estremità meridionale del paese.I servizi di. 🔗 Today.it

