Un videogioco per imparare il latino | lo hanno sviluppato gli studenti dei Licei Poliziani

Lo scorso marzo due classi quinte dei Licei Poliziani, nello specifico la 5B del Liceo Scientifico e la 5D delle Scienze Applicate, hanno partecipato, insieme alla professoressa di lettere Sonia Casini, alla Fiera Didacta Italia organizzata presso la Fortezza da Basso a Firenze. Didacta è il più importante evento nazionale dedicato all'innovazione nella scuola, dove si incontrano docenti, dirigenti scolastici e aziende per scoprire le ultime novità in campo educativo e tecnologico. La scelta di partecipare è nato dalla volontà di offrire agli studenti un'occasione concreta per conoscere le più recenti innovazioni nella didattica, in particolare legate alla digitalizzazione e alle discipline Stem, che comprendono Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica.

Cosa riportano altre fonti

“Umbricii Ludus”: il videogioco che insegna il latino e fa rivivere l’antica Roma - Imparare il latino attraverso un videogioco, esplorando l’antica Roma e seguendo le avventure di Ubricio Corbi, un vero vasaio ceramista vissuto tra il 49 e il 29 a.C. in Val d’Orcia. È l’idea innovativa alla base di Umbricii Ludus, presentato dalla Fondazione Franchi a Didacta, la fiera dedicata alla scuola in corso alla Fortezza da Basso di Firenze. L'articolo “Umbricii Ludus”: il videogioco che insegna il latino e fa rivivere l’antica Roma sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

