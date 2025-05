Un varco nel Partito La Cia cerca disillusi cinesi tramite social

cercando ufficiali disillusi del Partito comunista cinese disposti a dare segreti agli Stati Uniti. Gli spot, dal taglio cinematografico e girati in alta definizione, riprendono il formato dei precedenti video in russo, che secondo fonti interne citate dai media americani hanno già dato risultati positivi in termini di reclutamento di informatori.Cina, la prioritàIl direttore dell'agenzia, John Ratcliffe, ha definito la Cina "il più formidabile avversario strategico" nella storia degli Stati Uniti, ribadendo la necessità di rispondere "con urgenza, creatività e determinazione" alla sfida lanciata da Pechino. "Oggi la Cia ha diffuso video in mandarino che invitano funzionari cinesi a sottrarre segreti", ha dichiarato Ratcliffe in una nota ufficiale, sottolineando l'importanza di far leva sulle crepe interne al sistema politico cinese.

