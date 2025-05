Un uomo si è fatto mordere da tutti i serpenti velenosi e grazie a lui è stato creato un super-antiveleno

fatto mordere da oltre 200 serpenti velenosi, sviluppando un sorta di immunità. Ora, gli anticorpi presenti nel suo sangue hanno permesso di creare un super-antiveleno efficace contro 13 specie di serpenti tra i più letali del pianeta, tra cui cobra, mamba e taipan. 🔗 Tim Friede si èda oltre 200, sviluppando un sorta di immunità. Ora, gli anticorpi presenti nel suo sangue hanno permesso di creare unefficace contro 13 specie ditra i più letali del pianeta, tra cui cobra, mamba e taipan. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

L'uomo che si è fatto mordere dai serpenti 200 volte. Il suo sangue oggi è un siero antiveleno - Tim Friede, 45 anni, appassionato di rettili velenosi, da 18 anni si provoca morsi o si inietta veleno per diventare immune. Oggi la sua vita diventa un esperimento scientifico su Cell, che può dare speranza a 100mile vittime all'anno

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Uomo sul Suv spacca la vetrata della concessionaria, entra nel negozio e travolge tutti: 8 feriti – VIDEO - Il Suv non viene valutato quanto pensava da un addetto della concessionaria? Un uomo passa all’attacco: spacca la vetrata del negozio, CarMax nell’area di Los Angeles, entra e travolge tutti. Otto persone sono rimaste ferite dopo che un conducente ha fatto sbattere il veicolo contro una filiale dell’azienda, nell’area di Los Angeles. Le autorità affermano che degli otto clienti, due persone sono rimaste gravemente ferite presso la concessionaria di Inglewood, mentre le altre hanno riportato ferite lievi. 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

