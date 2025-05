Un uomo è sceso sui binari ed è entrato in galleria Interrotta per mezz' ora una tratta della metro A

sceso sui binari ed è entrato nella galleria della metropolitana. Per questo la circolazione dei convogli della linea A della metro di Roma è stata momentaneamente sospesa - a partire dalle 15:07 di oggi, venerdì 2 maggio - tra le stazioni Repubblica e Arco di Travertino.

