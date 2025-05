Un tifoso del Napoli si è già fatto tatuare il 4 Scudetto | “Vi dico cosa farò se non lo vincerà”

tatuare il quarto Scudetto del Napoli sulla gamba, nonostante manchi la vittoria matematica a quattro giornate dalla fine del campionato. 🔗 Ciro Botta ha scelto di farsiil quartodelsulla gamba, nonostante manchi la vittoria matematica a quattro giornate dalla fine del campionato. 🔗 Fanpage.it

Approfondimenti da altre fonti

Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro - Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli di lunedì sera: nerazzurri tutti davanti alla TV, ma non per guardare la partita.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena - In casa Napoli, in attesa della gara di sabato prossimo contro la Lazio, bisogna segnalare un ribaltone deciso da Conte. Il Napoli, dopo aver vinto ben sette partite consecutive, ha frenato un po’ in campionato. Gli uomini di Antonio Conte, infatti, hanno prima pareggiato allo Stadio Olimpico con la Roma e poi con l’Udinese al Maradona. Ribaltone Napoli, Conte l’ha fatto davvero: che colpo di scena (Ansa Foto) tvplay. 🔗tvplay.it

Adani stupito: «Napoli mi ha impressionato contro l’Inter. Fatto calcio!» - Lele Adani si è espresso sulla sfida del Maradona tra Napoli e Inter, match conclusosi con il punteggio di 1-1. Dal suo punto di vista, i partenopei hanno disputato una partita di grande livello sul piano del gioco e dell’intensità. IL RAGIONAMENTO – Il Napoli ha pareggiato contro l’Inter nell’ultima sfida del Campionato italiano con il punteggio di 1-1. Gli azzurri hanno svolto un secondo tempo di importante rilievo, sfruttando anche la “confusione” dei nerazzurri nella prima fase della frazione a causa del cambio modulo non recepito dalla squadra. 🔗inter-news.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

McFratm: il tatuaggio del tifoso del Napoli per McTominay è virale; Incredibile a Napoli: un tifoso si tatua...McFratm! | VIDEO; McFratm: il tatuaggio del tifoso del Napoli per McTominay è virale; FOTO NM - Il tifoso Rosario a “”: “Tatuaggio fatto dopo lo scudetto, di padre in figlio, il capitano del terzo con quello dei primi due, ad ognuno il suo capitano, e non oso immaginare se cambia squadra dopo un anno”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Napoli, “McFratm” diventa virale: tifoso del Napoli si tatua il soprannome di McTominay - Il centrocampista scozzese è l’idolo del momento. Dopo i gol e le grandi prestazioni, arriva anche un tatuaggio dedicato al soprannome lanciato da Mazzocchi ... 🔗gonfialarete.com

McFratm: il tatuaggio del tifoso del Napoli per McTominay è virale - Dal soprannome dato allo scozzese da Pasquale Mazzocchi alla dedica sulla pelle: il video ha fatto il giro del web ... 🔗msn.com

Newcastle, tifoso si tatua il QR Code del gol: YouTube cancella il video - Questo tifoso, infatti, si è fatto tatuale un QR Code che rimanda al video YouTube del gol di Burn e ha mostrato il lavoro del tatuatore su X. Questa mossa, però, ha portato ad un'enorme beffa. Sotto ... 🔗derbyderbyderby.it