Un sacerdoce suggerisce ai cardinali chi non devono votare al Conclave | identificato dalla Polizia

cardinali chi non votare come nuovo Papa: lo "stalker del Conclave" è stato identificato dalle forze dell'ordine. Il religioso, che arriva dal Québec, stava promuovendo un cardinale conservatore che negli anni fu molto critico nei confronti di Bergoglio. 🔗 Da sacerdote suggeriva aichi noncome nuovo Papa: lo "stalker del" è statodalle forze dell'ordine. Il religioso, che arriva dal Québec, stava promuovendo un cardinale conservatore che negli anni fu molto critico nei confronti di Bergoglio. 🔗 Fanpage.it

Da Tagle a Centocelle a Zuppi a Trastevere, le parrocchie dei cardinali (INFOGRAFICA) - AGI - Non tutte le parrocchie hanno un cardinale, ma ogni cardinale ha la sua parrocchia nella Diocesi di Roma. Si tratta di una tradizione antica che vuole che a ogni nomina corrisponda un legame con una chiesa romana, un "titolo" che consente al Cardinale di fare visita, celebrare messa, avere rapporti con il parroco. Proprio come fece Papa Francesco durante il suo magistero con Santa Maria Maggiore. 🔗agi.it

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati. 🔗iltempo.it

Assenti due cardinali per motivi di salute: per diventare papa basteranno 89 voti - Per diventare papa basterà raggiungere quota 89, non più 90. La soglia con la quale i cardinali sceglieranno il nuovo pontefice durante il prossimo conclave si è infatti abbassata. Due porporati hanno rinunciato alle votazioni e così saranno in 133 a decidere il futuro santo padre dopo la morte... 🔗europa.today.it

Conclave, due cardinali non parteciperanno: si abbassa il quorum per l’elezione del Papa, cosa significa - I cardinali che dovrebbero essere presenti dal 7 maggio nella Cappella Sistina per il Conclave diventano 133 e il quorum per l'elezione del nuovo Papa ... 🔗fanpage.it

I decani che dietro le quinte muovono le fila - Fa parte di quei 117 cardinali ultraottantenni che non entreranno in Cappella Sistina (tranne Cantalamessa per un’oretta) ma ancora pesano, eccome, sulla scelta del prossimo Papa. Perché ... 🔗repubblica.it