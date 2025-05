Un posto al sole | Roberto ingaggia Elena per controllare Gagliotti e nuovi intrighi

© Sbircialanotizia.it - Un posto al sole: Roberto ingaggia Elena per controllare Gagliotti e nuovi intrighi posto al sole porteranno in primo piano la saga di Gagliotti e dei Cantieri, intrecciando la trama con l’arrivo di nuovi personaggi. Gli episodi previsti dal 5 al 9 maggio vedranno un intreccio di alleanze e manovre strategiche che arricchiranno la narrazione. Tensione alle stazioni radio Nel corso degli sviluppi, . L'articolo Un posto al sole: Roberto ingaggia Elena per controllare Gagliotti e nuovi intrighi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Le prossime puntate di Unalporteranno in primo piano la saga die dei Cantieri, intrecciando la trama con l’arrivo dipersonaggi. Gli episodi previsti dal 5 al 9 maggio vedranno un intreccio di alleanze e manovre strategiche che arricchiranno la narrazione. Tensione alle stazioni radio Nel corso degli sviluppi, . L'articolo Unalperè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

Cosa riportano altre fonti

Un posto al sole, anticipazioni UPAS: La corsa al microfono, Roberto pronto a sostituire Michele? - La sparatoria che ha messo in pericolo la vita di Michele non lascia indifferenti i colleghi dell’emittente radiofonica dove il giornalista lavora. In particolare, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) sembra deciso a non perdere tempo, valutando la possibilità di sostituire Michele nel suo ruolo principale in radio. Un futuro incerto in radio Con Michele bloccato in […] L'articolo Un posto al sole, anticipazioni UPAS: La corsa al microfono, Roberto pronto a sostituire Michele? è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 24 marzo: Gennaro Gagliotti torna all'attacco con Roberto e Marina - Torna domani Un Posto al Sole, in onda alle 20.50 su Rai Tre. Ecco tutto quello che succederà nel prossimo episodio, dove troveremo i fratelli Gagliotti alle prese con un evento molto doloroso. Nuova puntata domani con Un Posto al Sole, la soap opera in onda su Rai Tre alle 20.50. Nell'episodio di domani, vedremo i due fratelli Gagliotti sconvolti: ma mentre Vinicio vive il suo dolore, Gennaro torna subito in azione. 🔗movieplayer.it

Un Posto al Sole, anticipazioni al 9 maggio: Gennaro minaccia Roberto - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 5 al 9 maggio. La tensione tra Gennaro e Ferri si intensifica con il primo che arriva a minacciare il secondo. Dopo la conferenza stampa, la tensione tra Gennaro e Ferri si intensifica, al punto che l’imprenditore agroalimentare arriva a minacciare di sospendere i suoi spot pubblicitari su Radio […] 🔗2anews.it

Approfondimenti da altre fonti

Upas, puntate al 17/11: Marina ingaggia Gabriella per sbarazzarsi definitivamente di Lara; Marina chiede aiuto ad Alberto per vendicarsi: le anticipazioni di Un posto al sole del 22 giugno; Upas, spoiler 2021: l'attore Simon Grechi interpreterà Pietro Abbate. 🔗Su questo argomento da altre fonti

UN POSTO AL SOLE > - Torna come ogni sera Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996. A differenza degli altri giorni, però, quello di stasera sarà un doppio appuntamento, in modo tale ... 🔗ilmessaggero.it

Un Posto al Sole, anticipazioni 25 aprile: Roberto e Gennaro non hanno pietà, Michele fuori da Radio Golfo 99 - Michele voleva rimettersi subito al lavoro per distrarsi, ma Gennaro Gagliotti e Roberto Ferri non avranno pietà. Tutto quello che succederà nella puntata di domani, venerdì 25 aprile, di Un Posto al ... 🔗msn.com

Un posto al sole, puntate 5-9 maggio: Gennaro minaccia Roberto, Giulia vuole sposarsi - Negli episodi precedenti di Un posto al sole, complice la difficile situazione economica che stava vivendo con i Cantieri Flegrei, Roberto era stato costretto ad accettare l'aiuto finanziario da ... 🔗it.blastingnews.com