Un posto al sole | lite Gennaro-Ferri dubbi Viola su Matteo-Jimmy e crisi Samuel-Palladini

Nel celebre soap opera Un posto al sole, Carlo Caracciolo interpreta il ruolo di Gennaro Gagliotti in una narrazione ricca di colpi di scena. Dopo una conferenza stampa particolarmente movimentata, l'atmosfera si è fatta tesa tra Gennaro e Ferri. L'altercazione ha spinto l'imprenditore del settore agroalimentare a valutare seriamente l'ipotesi di ritirare gli annunci pubblicitari.

