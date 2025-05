Un posto al sole | Damiano in scontro bullismo a scuola e sparizione di Luca

Le nuove anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 maggio in prima visione su Rai 3 evidenziano tensioni crescenti: il poliziotto Damiano si troverà nuovamente in situazioni complicate a seguito di un acceso scontro con Grillo, che potrebbe condurlo a conseguenze serie. Scontri e ripercussioni sul lavoro Il clima lavorativo .

Un posto al sole: Damiano in scontro, bullismo a scuola e sparizione di Luca - Le nuove anticipazioni sulle puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 maggio in prima visione su Rai 3 evidenziano tensioni crescenti: il poliziotto Damiano si troverà nuovamente in situazioni complicate a seguito di un acceso scontro con Grillo, che potrebbe condurlo a conseguenze serie. Scontri e ripercussioni sul lavoro Il clima lavorativo […]

Un Posto al Sole, anticipazioni 3 aprile: Damiano fa una proposta inaspettata a Viola - Una proposta importante è in arrivo per Viola, ma la ragazza non sa cosa fare. Ecco cosa succederà domani nella puntata di Un Posto al Sole, in onda su Rai Tre alle 20.50. Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, l'amata soap all'ombra del Vesuvio. In questo episodio la coppia composta da Damiano e Viola sarà a un punto di svolta: lui farà una proposta alla fidanzata che, presa alla sprovvista, ne rimarrà spiazzata.

Un posto al Sole, anticipazioni UPAS: Damiano e Viola, quell'invito che potrebbe stravolgere ogni equilibrio - Un giorno qualunque, ci troviamo a riflettere su quanto una storia possa mutare da un momento all'altro. E non parliamo di pensieri campati in aria: in Un Posto al Sole, la relazione tra Damiano e Viola sta per vivere un passaggio che rischia di cambiarne l'assetto in modo inatteso. Voi, davanti allo schermo, l'avete immaginato? […]

Un posto al sole, anticipazioni 12-16 maggio: Damiano si mette nei guai, Giulia disperata - L'ennesimo scontro tra Damiano e Grillo finirà per mettere nei guai il poliziotto, Luca invece sparirà improvvisamente gettando Giulia nello sconforto ...

Un posto al sole, anticipazioni al 4 aprile: Marina si scontra con Ferri, Damiano scosso - Le anticipazioni di Un posto al sole dal 31 marzo al 3 aprile rivelano che tra Marina e Roberto Ferri si assisterà all'ennesimo duro scontro che ... Intanto Damiano resterà scosso perché ...

Un Posto al Sole, 3 aprile: Damiano sorprende tutti con una proposta inaspettata a Viola - e lo "scontro" tra Cesara e Beatrice L'appuntamento, come sempre, è alle 20.50 su Rai3. Torna stasera in tv, Un Posto al Sole, la soap opera di Rai 3 in onda dal 1996.