Un ponte sotto il sole da sabato torna l’instabilità

sotto la spinta di una depressione Scandinava che nel corso della prossima settimana apporterà condizioni di tempo più instabile col ritorno a valori di temperatura in linea con le medie di inizio maggio. Le previsioni di Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.Venerdì 2 maggio 2025Tempo Previsto: Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso sui settori di pianura; sui rilievi addensamenti cumuliformi pomeridiani con scarse probabilità di fenomeni.Temperature: Minime stazionarie, massime stazionarie o in lieve ulteriore aumento specie sui settori orientali di pianura.Venti: Deboli di direzione variabili in pianura con rinforzi da sud sui settori occidentali di pianura; deboli nord-orientali sui rilievi.

Meteo Italia: Sole fino a sabato, poi piogge in arrivo da domenica 13 aprile - Meteo Italia, prossimi giorni: bel tempo e temperature in aumento fino a sabato, poi da domenica 13 aprile arriva una perturbazione con piogge al Nord e nuvole al Centro-Sud. Nord Italia Fino a sabato 12 aprile, il Nord godrà di condizioni prevalentemente soleggiate, con temperature in aumento. Tuttavia, a partire da domenica 13 aprile, è previsto l’arrivo di una perturbazione atlantica che porterà piogge diffuse, soprattutto nelle regioni nord-occidentali. 🔗dayitalianews.com

Perché il torrente ha rotto la sponda. L’inaspettata furia del Rimaggio, “poco spazio sotto a quel ponte” - Sesto Fiorentino (Firenze), 16 marzo 2025 – Il giorno dopo lo scempio la sensazione che sembra emergere è quella dell’incredulità. Difficile capacitarsi che il ‘torrente di casa’, spesso visto con poca acqua nei mesi estivi, abbia potuto esondare provocando così tanti danni. E lo sconcerto emerge in tutta forza dalle parole di un uomo che, in piazza del Mercato, osserva le cataste di fango: “Sono a Sesto da 72 anni – dice - e non ho mai visto una cosa del genere. 🔗lanazione.it

Previsioni meteo, weekend a due facce: sabato con sole e 25°C, domenica con aria fredda dalla Russia - Dopo il colpo di coda invernale degli ultimi giorni, le temperature saliranno in modo diffuso su tutta l’Italia 🔗repubblica.it

Estate anticipata, il ponte del 1° maggio sotto il sole africano - Sole e caldo record per il ponte del 1° maggio 2025: fino a 34°C grazie all’anticiclone africano. Temporali al Nord da domenica. 🔗blogsicilia.it

Ponte del 1°maggio sotto il sole. Temperature fino a 30 gradi in Pianura Padana, più miti in Liguria - “Sperimenteremo un vero e proprio anticipo d’estate con temperature più tipiche del mese di giugno e ben sopra le medie del periodo” ... 🔗ilsecoloxix.it

Meteo: Ponte del Primo Maggio sotto il segno dell'Anticiclone, sole e caldo protagonisti; i dettagli - L’alta pressione subtropicale, alimentata da venti caldi in risalita dal Sahara, si unirà a una seconda cellula anticiclonica già presente sull’Europa centro-settentrionale. Il risultato? Un blocco at ... 🔗ilmeteo.it