Un papà ha ucciso il figlio dopo una lite

ucciso dal padre al termine di una lite. L'uomo si è poi costituito alle forze dell'ordine.L'omicidio è stato commesso nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del. 🔗 Today.it - Un papà ha ucciso il figlio dopo una lite Dramma familiare a Lamezia Terme dove il trentenne Francesco di Cello è statodal padre al termine di una. L'uomo si è poi costituito alle forze dell'ordine.L'omicidio è stato commesso nel quartiere Marinella, nella zona sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti del. 🔗 Today.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Studente morto a Perugia, il papà di Andrea a 'Chi l'ha visto?': “Convinto che mio figlio sia stato ucciso” - Resta fitto il mistero sulla morte di Andrea Prospero, lo studente universitario di Lanciano trovato morto a Perugia il 29 gennaio scorso in circostanze non ancora chiarite. Da quindici giorni la famiglia del giovane aspetta di conoscere la verità sulle ultime ore di Andrea, trovato senza vita in... 🔗chietitoday.it

Giovanni investito ed ucciso da un’auto mentre camminava lungo la Provinciale assieme al figlio, che ha assistito alla straziante scena. Aveva 72 anni. Il cordoglio della comunità di Pontecorvo - L’incidente mortale Un drammatico incidente si è verificato nella serata di ieri a Pontecorvo, in provincia di Frosinone. Giovanni Carbone, 72 anni, è stato travolto da un’auto mentre percorreva a piedi la Strada Provinciale in Contrada Melfi di Sopra. Il pensionato stava camminando vicino al ciglio della strada dopo aver trascorso parte della giornata nel suo terreno, distante solo pochi metri dalla sua abitazione. 🔗dayitalianews.com

Roberta Bruzzone: “Un 12enne non ha diritto alla privacy. Controllare un figlio è parte dei doveri di mamma e papà” - Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense, tramite un'intervista al Quotidiano Nazionale, lancia un appello ai genitori: smetterla di essere amici dei figli e tornare ad esercitare il proprio ruolo educativo. L'articolo Roberta Bruzzone: “Un 12enne non ha diritto alla privacy. Controllare un figlio è parte dei doveri di mamma e papà” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Un papà ha ucciso il figlio dopo una lite; Catania, spara per fermare una lite e uccide per errore il figlio di 23 anni; Catania, Carlo La Verde cerca di fermare il papà armato durante la festa in una villa, ma viene colpito: muore a 23 anni; Convalidato l’arresto del papà di San Gregorio che ha ucciso il figlio con un colpo di pistola. 🔗Se ne parla anche su altri siti