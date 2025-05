Un milione e mezzo di euro dal Pnrr per potenziare la sicurezza informatica del Comune

milione e mezzo di euro per potenziare la sicurezza digitale del Comune di Latina. L'Ente, come fanno sapere da piazza del Popolo, ha infatti ottenuto un finanziamento nell'ambito del Pnrr, grazie al quale sarà appunto avviato un importante progetto per potenziare la sicurezza digitale.

