Un kit per bimbi e famiglie | l’iniziativa del Comune di Forlì

Forlì, 2 maggio 2025 – Quando nasce un bambino, la città non resta a guardare: si fa comunità, si avvicina ai genitori e cresce con loro. Da questo principio nasce 'Nuovi Nati Nuovi Genitori', il progetto avviato nel 2021 dal Comune di Forlì con l'obiettivo di rendere concreta l'accoglienza, insieme a una rete di realtà locali: il Centro per le famiglie della Romagna Forlivese, Forlì Multiservizi Integrati (Fmi), la Fondazione Masini, la biblioteca comunale Saffi e, dal 2024, anche Alea Ambiente. "La meraviglia di accogliere una nuova vita nel mondo riempie il cuore dei genitori di emozioni intense – dichiara il vicesindaco con delega alle Politiche per la Famiglia, Vincenzo Bongiorno –. Con questa iniziativa, il Comune vuole dimostrare con un gesto concreto, la vicinanza alle famiglie, pietre angolari della società".

