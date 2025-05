Un grande evento racconta i meravigliosi benefici e valori dello sport

sport, infatti, è a tutti gli effetti uno strumento potente per la salute fisica. 🔗 Romatoday.it - Un grande evento racconta i meravigliosi benefici e valori dello sport In un mondo sempre più dominato dalla tecnologia e da uno stile di vita sedentario, l’inserimento nella quotidianità di attività fisica e movimento, tra persone di tutte le età, può rivelarsi determinante.Lo, infatti, è a tutti gli effetti uno strumento potente per la salute fisica. 🔗 Romatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

“Zitta, me lo ha detto Alfonso”. Grande Fratello: Provocata da Zeudi, Mavi esplode e racconta tutto davanti a Chiara - Manca poco alla finale del Grande Fratello, ma l’ultimo giorno nella Casa si sta rivelando tutt’altro che tranquillo. La tensione, accumulata nel corso delle settimane tra frecciatine e battutine velenose, è esplosa tra Mariavittoria Minghetti e Zeudi Di Palma, portando a un confronto infuocato che ha scosso l’intera Casa. Nelle ultime settimane, la situazione è peggiorata, arrivando a un punto di rottura proprio a poche ore dalla finalissima. 🔗caffeinamagazine.it

Together in Action!: a Bruxelles l’evento che racconta i progressi sul clima e le azioni per un’Europa più verde - Un appuntamento a Bruxelles per esplicitare i progressi raggiunti in tema ambientale e promuovere ulteriori azioni concrete in linea col Patto per il Clima. Together in Action! è un’iniziativa che invita persone, comunità e organizzazioni a partecipare per costruire un’Europa più verde. L’evento annuale, che si svolgerà il 19 marzo a partire dalle 8.30 presso il Charlemagne building della Commissione Ue e sarà trasmesso anche in streaming, vuole celebrare le possibilità nella costruzione di un futuro resiliente e a impatto climatico zero. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Arezzo blu cosplay”. Il grande evento pop che parla a tutti - Sabato 3 maggio, dalle 11:00 alle 23:00, il Centro di Aggregazione Sociale Pescaiola si trasformerà in un universo parallelo fatto di colori, costumi, musica, creatività e tanta voglia di stare insieme. Arriva la prima edizione di Arezzo blu cosplay, una manifestazione unica nel suo genere che... 🔗arezzonotizie.it

Ne parlano su altre fonti

Un grande evento racconta i meravigliosi benefici e valori dello sport; Venerdì 28 marzo nell’auditorium Museo M9, la conferenza di “Marco Polo a pedali – Il racconto di un viaggio meraviglioso”; “Uno spettacolo meraviglioso che racconta una realtà di grande valore sociale”; Nino D'Angelo in piazza del Plebiscito con «I miei meravigliosi anni '80». 🔗Se ne parla anche su altri siti