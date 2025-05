Un giapponese vince per la prima volta nell' Aretino | successo di Koshi Narita a Cortona

prima volta in assoluto nella provincia aretina, la vittoria di una corsa ciclistica è andata a un corridore giapponese. È accaduto in occasione della 24esima edizione del Gp Città di Cortona Trofeo Val di Pierle, disputatosi giovedì 1° maggio. nella corsa riservata alla categoria Juniores.

