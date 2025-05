Un flirt con Lilli Gruber Il racconto del famoso della televisione | Lei la mia donna ideale

Quando raccontasua vita, il noto voltotv non si risparmia. E nel farlo, riporta alla luce anche episodi poco noti che coinvolgono volti celebri. Uno di questi riguarda. Tra loro, spiega, ci fu qualcosa che andava oltre la semplice conoscenza: «Diciamo che sfiorammo il. Quando venne a Roma per il Tg1 ci conoscemmo. C’era feeling ma eravamo entrambi impegnati», ha confidato alla rivista Gente. L’attrice e giornalista altoatesina, da sempre esempio di fascino discreto e acume intellettuale, lasciò evidentemente il segno nel cuore del comico: «È una gran: intelligente, colta, bella. A me piacciono le donne che hanno testa, la bellona mi irrita».Ma non è questo l’unico tema personale toccato da Maurizio Ferrini nell’intervista. L’attore, con una sincerità spiazzante, ha raccontato anchesua condizione sentimentale attuale: «Da una decina d’anni sono single e non mi sono mai sposato. 🔗 Caffeinamagazine.it