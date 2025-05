Un fine settimana di colori musica e tradizione con la Festa delle Rose a Bussolengo | Diamo valore alle eccellenze locali

È stato presentato questa mattina presso la Sala Consiliare del Comune di Bussolengo il programma dell'ottava edizione della Festa delle Rose, che sabato 3 e domenica 4 maggio tornerà nel centro storico del paese per promuovere e valorizzare il territorio e la collaborazione con le realtà locali.

