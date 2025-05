Un detenuto si uccide a Terni | è sempre più emergenza affollamento e suicidi in carcere

Repubblica.it - Un detenuto si uccide a Terni: è sempre più emergenza affollamento e suicidi in carcere L’ultimo caso ieri. I dati e le accuse di Garante e sindacati: “Una sconfitta della civiltà giuridica” 🔗 Repubblica.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Detenuto si uccide in carcere a Terni. “E’ una vera emergenza nazionale” - Terni, 2 maggio 2025 – Ancora una morte in carcere. Ieri, un detenuto italiano condannato per reati contro la famiglia si è tolto la vita nel carcere di Terni: lo ha reso noto il segretario per l'Umbria del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe), Fabrizio Bonino. "Non si conoscono i motivi, era in cella con altro detenuto italiano", ha spiegato, "purtroppo, ogni tentativo di impedire il tragico decesso si è rivelato vano. 🔗lanazione.it

