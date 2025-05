Un detenuto della Dozza si è cucito la bocca per protesta

Il detenuto evaso dalla Dozza è stato ritrovato - È finita la latitanza di Fatbardh Mneraj, 34enne di origine albanese la sera del 28 marzo scorso è riuscito a fuggire dal carcere della Dozza. L’uomo condannato per rapina, aveva appena ricevuto la notifica che gli avrebbero revocato la semilibertà, beneficio grazie al quale l’uomo poteva uscire... 🔗bolognatoday.it

Bologna, detenuto evade dal carcere della Dozza: ricerche in corso - Un detenuto 34enne di origine albanese è evaso ieri sera dal carcere della Dozza di Bologna. A quanto si apprende, l'uomo poteva uscire e andare al lavoro ma proprio ieri avrebbe ricevuto la notifica della revoca di questo beneficio, a causa di reati commessi durante la semilibertà. A fine giornata, verso le 22, durante il trasferimento dal reparto semilibertà all'interno del carcere, sarebbe riuscito ad allontanarsi, sfruttando una porta rimasta aperta e a far perdere le proprie tracce, forse scavalcando un muro. 🔗tg24.sky.it

Carcere della Dozza a Bologna, detenuto fa esplodere due bombolette di gas - Bologna, 14 febbraio 2025 – Non si placano i caos alla Dozza, tra aggressioni al personale di polizia penitenziaria e risse tra gli stessi detenuti. Mercoledì, al primo piano del Giudiziario, un detenuto ha fatto esplodere due bombolette di gas all'interno della sezione, “rifiutandosi di entrare nella propria camera e minacciando il personale – come spiegano i dirigenti del sindacato Con.Si.Pe Passaretta, Rossi e Schettini –, mettendo a repentaglio l’ordine e la sicurezza all’interno dell’istituto, ma solo grazie all’opera di convincimento degli agenti della penitenziaria, ai quali va un ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Dozza, si cuce la bocca in cella. La protesta disperata di un giovane detenuto - BOLOGNA – Quando sono arrivate le guardie, aveva ancora ago e filo in mano, le labbra sanguinanti e negli occhi la disperazione di chi non ha trovato nessun altro modo se non ricorrere al gesto estrem ... 🔗bologna.repubblica.it

Detenuto Evade dal Carcere della Dozza,via Ricerche a Tappeto - Un detenuto di 34 anni di origine albanese, identificato come F.M., è evaso dal carcere della Dozza di Bologna nella serata di venerdì 28 marzo. L’uomo, precedentemente in regime di semilibertà, era ... 🔗ogginotizie.it