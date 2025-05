Un annullo filatelico speciale per l' esibizione delle Frecce Tricolori

esibizione sui cieli etnei delle celebri Frecce Tricolori, sabato 3 e domenica 4 maggio Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Manifestazione area pattuglia acrobatica nazionale”, richiesto dall' Aeronautica. 🔗 Cataniatoday.it - Un annullo filatelico speciale per l'esibizione delle Frecce Tricolori In occasione della prossimasui cieli etneicelebri, sabato 3 e domenica 4 maggio Poste Italiane attiverà un serviziotemporaneo con bollocon la dicitura “Manifestazione area pattuglia acrobatica nazionale”, richiesto dall' Aeronautica. 🔗 Cataniatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Carnevale di Sciacca, speciale annullo filatelico di Poste Italiane - In occasione delle storiche manifestazioni per il Carnevale in programma a Sciacca, domani Poste italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura "Carnevale di Sciacca 1626-2025” richiesto dalla Futuris srls. Dalle 14,30 alle 20 sarà possibile timbrare con... 🔗agrigentonotizie.it

Poste Italiane partecipa all’80° anniversario della Liberazione: speciale annullo filatelico - Gandino. La Valgandino fu teatro della lotta partigiana nella provincia di Bergamo. Tra gli episodi di eroismo e di lotta contro la tirannia, viene ricordato ancora oggi un avvenimento che segnò la futura liberazione: la riunione della Brigata Garibaldi presso la Colonia Montana Rudelli, in località Valpiana, alla presenza del Generale Fiori, comandante delle formazioni partigiane Fiamme Verdi. Il Gruppo Filatelico Valgandino, in collaborazione con Poste Italiane, ha scelto di celebrare con uno speciale annullo filatelico l’ottantesimo Anniversario della Liberazione. 🔗bergamonews.it

L’annullo filatelico del Telesi@ e le emozioni del Luigi Sodo alla ‘Notte del Liceo Classico’ - Intense le emozioni che venerdì 4 aprile si sono accese nei liceo classici di tutta Italia, grazie all’undicesima edizione della Notte del Liceo Classico. La Valle Telesina ha ben risposto con i suoi istituti Telesi@, di Telese Terme, e Luigi … Continua L'articolo L’annullo filatelico del Telesi@ e le emozioni del Luigi Sodo alla ‘Notte del Liceo Classico’ proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

Ne parlano su altre fonti

Un annullo filatelico speciale per l'esibizione delle Frecce Tricolori; Poste Italiane partecipa all’80° anniversario della Liberazione: speciale annullo filatelico; Centenario del Politeama: un volume speciale, un annullo filatelico e uno spettacolo-evento; Poste, un annullo speciale per il cinquantesimo Carnevale delle Madonie. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Festa di San’Efisio, arriva l’annullo filatelico delle Poste: ecco come fare per ottenerlo - In occasione della 369esima Festa di Sant’Efisio in programma a Cagliari il 1° maggio, Poste Italiane attiverà ... 🔗sardiniapost.it

Pula, annullo filatelico per la 369esima festa di Sant’Efisio - In occasione della 369^ Festa di Sant’Efisio in programma a Pula il 3 maggio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “369^ Festa di Sant’Efisio – ... 🔗mediterranews.org

Annullo filatelico 80° anniversario della Liberazione d’Italia: dove a Pescara - PESCARA – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, venerdì 25 aprile Poste Italiane attiverà a Pescara un servizio filatelico temporaneo con ... 🔗abruzzonews.eu