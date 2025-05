Un altro mezzo ribaltato lungo le strade lecchesi | questa volta è un trattore

Un trattore si è ribaltato oggi pomeriggio lungo la strada provinciale che attraversa il comune di Calco. L'insolito incidente è avvenuto intorno alle 15 di venerdì 2 maggio, lungo via Nazionale. Non ci sarebbero fortunatamente persone ferite, ma si sono vissuti momenti di preoccupazione.

