Un altro giornalista di Fanpage spiato con uno spyware mercenario | Ciro Pellegrino avvisato da Apple

Apple ha avvisato il capo della cronaca di Napoli di Fanpage, Ciro Pellegrino, che il suo iPhone è stato preso di mira da uno spyware mercenario. A gennaio era toccato al direttore di Fanpage, spiato via WhatsApp dal software Graphite. 🔗 Dday.it - Un altro giornalista di Fanpage spiato con uno spyware mercenario: Ciro Pellegrino avvisato da Apple hail capo della cronaca di Napoli di, che il suo iPhone è stato preso di mira da uno. A gennaio era toccato al direttore divia WhatsApp dal software Graphite. 🔗 Dday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un altro giornalista di Fanpage spiato, Fratoianni: “Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla” - Dopo il direttore Francesco Cancellato, un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, è stato spiato. "Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia", ha commentato Nicola Fraoianni di Avs. "A chi dà fastidio il giornalismo d’inchiesta? A chi dà fastidio la redazione di Fanpage?"Continua a leggere 🔗fanpage.it

Spiato un altro giornalista della redazione, la solidarietà del Cdr di Fanpage.it - La posizione del Cdr di Fanpage.it sul caso di spionaggio che ha coinvolto il giornalista Ciro Pellegrino. Si tratta della seconda attività di spionaggio in pochi mesi nei confronti di un giornalista della redazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Dopo il caso Paragon, un altro giornalista di Fanpage è stato spiato: il nuovo episodio di “Nel Caso Te Lo Fossi Perso” - “Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo di come un altro giornalista di Fanpage sia stato spiato da uno spyware installato nel suo telefono.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Un altro giornalista di Fanpage spiato con uno spyware mercenario: Ciro Pellegrino avvisato da Apple; Sono il secondo giornalista di ad essere stato spiato: e ancora non so da chi né perché; Caso Paragon, c’è un altro giornalista spiato con uno spyware. Pronta la denuncia in procura a Napoli; Un altro giornalista di spiato, Fratoianni: Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Un altro giornalista di Fanpage spiato, Fratoianni: “Inquietante, Meloni smetta di far finta di nulla” - Dopo il direttore Francesco Cancellato, un altro giornalista di Fanpage.it, Ciro Pellegrino, è stato spiato. “Non siamo più di fronte ad un caso o a qualche mela marcia”, ha commentato Nicola ... 🔗fanpage.it

Spiato un altro giornalista della redazione, la solidarietà del Cdr di Fanpage.it - La posizione del Cdr di Fanpage.it sul caso di spionaggio che ha coinvolto il giornalista Ciro Pellegrino. Si tratta della seconda attività di spionaggio in pochi mesi nei confronti di un giornalista ... 🔗fanpage.it

Giornalista di Fanpage denuncia: “Sono il secondo a essere spiato”. Informato con una mail da Apple - “Sono il secondo giornalista di Fanpage ad essere stato spiato”. Con queste parole Ciro Pellegrino annuncia di essere stato vittima di un attacco hacker. Diversamente da quanto accaduto al direttore d ... 🔗ilfattoquotidiano.it