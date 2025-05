Un altro flop annunciato il Cpr in Albania colleziona disastri

L'accordo Italia-Albania, ratificato dal Parlamento con la legge 142024, prevedeva due centri: uno per lo sbarco e la fotosegnalazione a Shengjin, l'altro per l'esame delle domande d'asilo e i rimpatri a Gjader. Ma il disegno originario si è arenato sulle sabbie mobili del diritto. Così, con un colpo di mano, il governo ha forzato la cornice normativa con il decreto 372025, trasformando Gjader in un Cpr per migranti già presenti in Italia e destinati al rimpatrio.

