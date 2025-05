Umbria proseguono i lavori sulla FCU | nuove traversine fino a Sansepolcro

proseguono i lavori di ammodernamento della Ferrovia Centrale Umbra (FCU), con l'installazione di nuove traversine fino a Sansepolcro. A darne notizia è Enrico Melasecche, esponente del centrodestra umbro ed ex assessore regionale ai trasporti, che rivendica il risultato come frutto di una visione strategica e di un forte impegno politico.«Pochi credevano che saremmo riusciti a riaprire completamente la FCU – scrive Melasecche in un post sui social – e invece ci siamo riusciti con tenacia, passione e serietà». Il politico sottolinea come l'attuale classe dirigente regionale, a suo dire, stia mostrando incertezza e confusione, rallentando i grandi progetti: «La politica odierna in Umbria ha ripreso ad aumentare le tasse e a bloccare tutto. Idee poche e rimandate, grandi opere ferme».Melasecche, infine, rilancia l'impegno del suo schieramento: «Non daremo tregua.

