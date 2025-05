Ultimissime Juve LIVE | Giuntoli rischia Tudor mette giù la formazione anti Bologna e Locatelli motiva la squadra in vista dello spareggio Champions!

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconeraUltimissime Juve LIVE: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24.Indice dei contenutiUltimissime Juve LIVE – 2 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 1 maggio 2025Ultimissime Juve LIVE – 30 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 29 aprile 2025Ultimissime Juve LIVE – 2 maggio 2025Locatelli carica la Juve: «Contro il Bologna sarà una gara fondamentale! Siamo una grande squadra e vogliamo fare una cosa. Ho parlato con Yildiz e gli ho detto.». Le parole gasano i tifosi20:20 – Manuel Locatelli carica la Juve prima della trasferta del Dall’Ara contro il Bologna. 🔗 Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: Giuntoli rischia, Tudor mette giù la formazione anti Bologna e Locatelli motiva la squadra in vista dello spareggio Champions! , tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevche riguardano lantus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione dintus News 24.Indice dei contenuti– 2 maggio 2025– 1 maggio 2025– 30 aprile 2025– 29 aprile 2025– 2 maggio 2025carica la: «Contro ilsarà una gara fondamentale! Siamo una grandee vogliamo fare una cosa. Ho parlato con Yildiz e gli ho detto.». Le parole gasano i tifosi20:20 – Manuelcarica laprima della trasferta del Dall’Ara contro il. 🔗 Juventusnews24.com

Cosa riportano altre fonti

Ultimissime Juve LIVE: dopo l’esonero di Thiago Motta a rischio anche il futuro di Giuntoli. Retroscena sull’esonero del tecnico - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 23 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 21 marzo ... 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: dopo Thiago Motta rischia anche Giuntoli, la probabile formazione con Tudor - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 22 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 21 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 20 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 19 marzo ... 🔗juventusnews24.com

Ultimissime Juve LIVE: la conferenza stampa di presentazione di Igor Tudor. Giuntoli svela tutto sull’esonero di Thiago Motta - di Redazione JuventusNews24Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 26 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 25 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 24 marzo 2025 Ultimissime Juve LIVE – 27 marzo 2025 Conferenza stampa Tudor Juve: «È il ... 🔗juventusnews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Crisi Juve, Thiago Motta trema: le parole dopo la Fiorentina. Ultime news e aggiornamenti; Ultimissime Calciomercato Juve | Trattative | Ultim'ora; Giuntoli: “Tudor al Mondiale”, poi la frase su Motta. Tutta la conferenza Juve; Juventus, Giuntoli: Usciremo insieme da questo momento, anche con Thiago Motta. 🔗Cosa riportano altre fonti

Futuro Giuntoli, riflessioni in corsa in casa Juventus: ecco cosa filtra - Cristiano Giuntoli, direttore tecnico della Juventus, non ha il futuro assicurato in casa bianconera: ecco cosa potrebbe succede ... 🔗spazioj.it

Giuntoli Juve, futuro in bilico? Riflessioni a fine stagione a prescindere dall’obiettivo Champions. Cosa filtra sul dirigente bianconero - Giuntoli Juve, la proprietà farà le sue valutazioni anche sul futuro del dirigente bianconero. Le ultime novità Secondo quanto riferito da Luca Cilli di Sky Sport, sul suo profilo X, sia in caso di qu ... 🔗juventusnews24.com

Putiferio Juve, Giuntoli fatto fuori: “Mercato congelato e nessuna firma” - Dopo aver archiviato la deludente trasferta del ‘Tardini’ contro il Parma, la Juventus è tornata alla vittoria contro il Monza. Tre punti che hanno permesso ai bianconeri di ritornare al quarto posto ... 🔗asromalive.it