Ultimissime Inter LIVE | l’esito degli esami di Lautaro le possibili scelte di Inzaghi per il Verona

Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurraUltimissime Inter LIVE: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull'InterIndice dei ContenutiUltimissime Inter LIVE di VENERDI' 2 MAGGIOUltimissime Inter LIVE di GIOVEDI' 1 MAGGIOUltimissime Inter LIVE di MERCOLEDI' 30 APRILEUltimissime Inter LIVE di MARTEDI' 29 APRILEUltimissime Inter LIVE di LUNEDI' 28 APRILEUltimissime Inter LIVE di DOMENICA 27 APRILEUltimissime Inter LIVE di SABATO 26 APRILEUltimissime Inter LIVE di VENERDI' 2 MAGGIOInter Verona, le probabili scelte di Simone Inzaghi Inter Verona, le possibili formazioni per il match tra nerazzurri e venetiInfortunio Lautaro, oggi il giorno degli esami: filtra pessimismo per il ritorno col Barcellona! Le sensazioniOggi gli esami per Lautaro Martinez: cosa filtra sul suo infortunio.

Campionato Serie A: risultati e classifica; Atalanta-Inter 0-2, gol e highlights: la decidono Carlos Augusto e Lautaro; Inter-Feyenoord 2-1, risultato finale della partita di Champions League: decide il rigore di Calhanoglu, gli highlights; Inter-Genoa 1-0: risultato finale e highlights. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Inter-Roma 0-1: finisce qui, terza sconfitta di fila (LIVE) - Live Inter-Roma, partita valida per la trentaquattresima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. I - Leggi su Inter-News ... 🔗inter-news.it

Inter in testa al ranking UEFA, cosa significa per il Mondiale per club 2029 e la prossima Champions League - CHAMPIONS LEAGUE - Il club nerazzurro è attualmente in prima posizione nel ranking UEFA relativo alla stagione 2024/2025. L'ottimo cammino in Champions League h ... 🔗eurosport.it

Inter-Barcellona, Koundé salta il ritorno con: per lui lesione distale al bicipite femorale della coscia sinistra - CHAMPIONS LEAGUE - Il Barcellona ha comunicato l'esito degli esami di Jules Koundé: per il terzino c'è una una lesione distale al bicipite femorale ... 🔗eurosport.it