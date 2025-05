Ultime riunioni prima del Conclave E quattro cardinali ancora mancano all' appello

Conclave che deciderà il nuovo Papa, successore di Jorge Mario Bergoglio. Le Congregazioni dei cardinali "ci saranno domani e poi riprenderanno lunedì e martedì. Se dovesse esserci necessità, anche nel pomeriggio", riferisce il direttore della sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni. Sono attesi 133 cardinali elettori al Conclave al via martedì e Bruni ha specificato le ragioni del cambiamento rispetto al numero inizialmente atteso di 135. "Due hanno comunicato la loro assenza per motivi di salute" ha detto Bruni. "Altri quattro non sono ancora arrivati a Roma e li aspettiamo". Tra questi ultimi figura il cardinale bosniaco Vinko Puljic, che dovrebbe essere in Vaticano già domani. Al Conclave, è stato ricordato durante l'incontro con i giornalisti, parteciperanno porporati in provenienza da 71 Paesi.

Papa Francesco, chi sarà il successore? Funerali, messe e riunioni prima del Conclave, gli indizi che portarono a Bergoglio e Ratzinger - In attesa del Conclave è già partito il totonomi. Chi sarà il successore di Papa Francesco? Ovviamente solo la fumata bianca potrà regalare risposta al quesito ma la...

Il Conclave è già iniziato: più di 80 cardinali a Roma, riunioni e incontri - Sono già più di 80 i cardinali che si trovano oggi in Vaticano: la stima è stata diffusa dalla sala stampa della Santa Sede, con riferimento ai porporati che hanno partecipato al rito della traslazione della salma di papa Francesco oppure presenti all'interno della basilica di San Pietro. Ieri, alla prima congregazione generale dei cardinali dopo il decesso del pontefice hanno preso parte circa 60 porporati.

