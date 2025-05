Uk schiaffo a Starmer | Farage strappa un seggio e prenota la guida dell’opposizione

guidato dal tribuno conservatore e nazional-populista Nigel Farage, ha conquistato un nuovo seggio nel Parlamento di Londra in una notte elettorale caratterizzata da diverse elezioni suppletive e dal voto in molti consigli locali. La vittoria del Reform in una suppletiva strategicaSarah Pochin, candidata del Reform, ha vinto col 38,72% il seggio di Runcorn, cittadina industriale situata nell’Inghilterra nord-occidentale che solo alle elezioni del 2024 vinte da Keir Starmer ha avuto per la prima volta nella storia un proprio collegio elettorale. Karen Shore, candidata del Partito Laburista, ha conquistato il 38,70%, ovvero sei voti in meno della sfidante.It may be a small margin but it’s a huge win. Congratulations @SarahForRuncorn. 🔗 It.insideover.com - Uk, schiaffo a Starmer: Farage strappa un seggio e prenota la guida dell’opposizione Sei voti per creare un vero e proprio shock politico: Reform Uk, il partitoto dal tribuno conservatore e nazional-populista Nigel, ha conquistato un nuovonel Parlamento di Londra in una notte elettorale caratterizzata da diverse elezioni suppletive e dal voto in molti consigli locali. La vittoria del Reform in una suppletiva strategicaSarah Pochin, candidata del Reform, ha vinto col 38,72% ildi Runcorn, cittadina industriale situata nell’Inghilterra nord-occidentale che solo alle elezioni del 2024 vinte da Keirha avuto per la prima volta nella storia un proprio collegio elettorale. Karen Shore, candidata del Partito Laburista, ha conquistato il 38,70%, ovvero sei voti in meno della sfidante.It may be a small margin but it’s a huge win. Congratulations @SarahForRuncorn. 🔗 It.insideover.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Keir Starmer: pronte truppe britanniche in Ucraina per sicurezza UK ed Europa - Il primo ministro britannico Keir Starmer ha dichiarato di essere pronto a inviare truppe in Ucraina, qualora fosse necessario per garantire la sicurezza del Regno Unito e dell'Europa. Londra sta svolgendo un ruolo di primo piano nel supportare Kiev nella guerra contro la Russia, il che "significa anche essere pronti e disposti a contribuire alle garanzie di sicurezza per l'Ucraina inviando le nostre truppe sul campo se necessario", ha scritto Starmer sul Daily Telegraph. 🔗quotidiano.net

“In Uk niente asilo ai molestatori sessuali”: così i laburisti rincorrono il trumpiano Farage - Il governo laburista guidato da Keir Starmer prova a mettere un freno all’impennata di consensi del partito di Nigel Farage Reform Uk, e lo fa con un provvedimento che sta già scatenando polemiche e che arriva a soli due giorni dalle amministrative in Inghilterra, che si svolgeranno il 1 maggio. Al centro sempre il tema migrazione, con una stretta dopo anni di fallimenti. La ministra degli Interni britannica Yvette Cooper ha infatti annunciato che ai cittadini stranieri condannati per reati sessuali sarà vietato chiedere asilo nel Regno Unito. 🔗ilfattoquotidiano.it

Zelensky mollato dagli Usa, nessun secondo incontro con Trump, il presidente ucraino a Londra da Starmer per supporto da Uk e Francia contro la Russia - Dopo lo scontro con Trump, Kiev cerca supporto in Europa. Zelensky vola a Londra, Starmer: "Portare avanti" l'azione sull'Ucraina e sulla sicurezza All'indomani dei toni accesi dell'incontro-scontro con Donald Trump, il leader ucraino è volato a Londra per un incontro bilaterale con il premie 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Reform e Farage in volo, la destra guida l'opposizione a Starmer; Elezioni Regno Unito, i risultati in diretta: Starmer è primo ministro; Eutanasia, sinistra UK si spacca/ Ex Premier Brown “suicidio assistito peggiora società, più cure palliative”. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Uk, schiaffo a Starmer: Farage strappa un seggio e prenota la guida dell’opposizione - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Nigel Farage batte un colpo su Keir Starmer: Reform Uk strappa per 6 voti un seggio ai laburisti - Elezioni suppletive nel nord-ovest dell'Inghilterra, battuta d'arresto per il primo ministro laburista in un territorio storicamente favorevole al suo ... 🔗huffingtonpost.it

Elezioni Gran Bretagna, l’estrema destra strappa un seggio al Labour. Colpo a Starmer - A vincere le elezioni suppletive nel nord-ovest dell’Inghilterra è Sarah Pochin, candidata Reform UK, partito guidato da Farage, noto per le sue posizioni anti-immigrazione ... 🔗msn.com