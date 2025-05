UGL a Rieti il primo statuto partecipativo in Italia per un' azienda pubblica

Rieti, nel cuore pulsante della città, l'UGL (Unione Generale del Lavoro) ha celebrato la "Festa della Partecipazione", un appuntamento sindacale destinato a lasciare il segno non solo per la grande partecipazione – con centinaia di sindacalisti giunti da ogni angolo d'Italia – ma soprattutto per il forte valore simbolico e politico dell'iniziativa. L'evento si è aperto con un corteo colorato e ordinato che, partendo da Ponte Romano, ha attraversato le vie del centro per confluire nella piazza principale, trasformata per l'occasione in un'agorà del dialogo tra lavoratori, istituzioni e rappresentanti sindacali. Un momento di festa, ma anche e soprattutto di riflessione sul presente e sul futuro del lavoro in Italia, in una giornata speciale, quella del 1 maggio. 🔗 Iltempo.it - UGL, a Rieti il primo statuto partecipativo in Italia per un'azienda pubblica

Lezione di primo soccorso di UGL TA:” Importante coinvolgere più lavoratori possibile” - Fiumicino, 20 febbraio 2025- “Un evento a cui tenevo particolarmente” ha dichiarato Davide Peli, Responsabile Nazionale della Formazione per UGL TA, “soprattutto per le implicazioni immediate che un buon uso di questi strumenti comporta nell’attività di primo soccorso da parte dei non addetti ai lavori”. Secondo Peli, la sola presenza dei defibrillatori non è sufficiente a garantire la loro efficacia, poiché in caso di emergenza ogni secondo può fare la differenza per salvare una vita o evitare danni permanenti dovuti all’arresto cardiaco. 🔗ilfaroonline.it

Rieti, Paolo Capone, Leader UGL: "Solidarietà a Giorgia Meloni. Condannare violenza e intolleranza" - "Bruciare in piazza un fantoccio raffigurante il Presidente del Consiglio è un atto ingiustificabile che incita all'odio e alla violenza. A nome dell'UGL condanno fermamente questo episodio gravissimo ed esprimo solidarietà a Giorgia Meloni. Manifestare il dissenso è un diritto fondamentale, ma deve 🔗ilgiornaleditalia.it

Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori" - "L'UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui il Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell'occupazione s 🔗ilgiornaleditalia.it

UGL PSA, il 1° maggio a Rieti la “Festa della partecipazione” - La Federazione UGL Partecipate Ambientati ha organizzato per il Primo Maggio la “Festa della Partecipazione” a Rieti. L’appuntamento è per le ore 10 dell’1 maggio 2025 al Ponte Romano (piazza Cavour) ... 🔗rietinvetrina.it

Giuliano (UGL Salute): “Elezioni RSU, pronti a far soffiare su Rieti e la Sabina il vento del cambiamento” - “Vogliamo far soffiare sulla sanità di Rieti e della Sabina il vento del cambiamento. La UGL Salute si presenterà alle prossime elezioni delle RSU della locale ASL, che si svolgeranno il 14-15-16 ... 🔗rietinvetrina.it