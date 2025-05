UFFICIALE – Infortunio Lautaro Martinez | l’esito degli esami! Il comunicato

comunicato UFFICIALE – La nota dell'Inter in merito all'Infortunio di Lautaro Martinez in Barcellona-Inter: «esami clinici e strumentali per Lautaro Martinez questa mattina presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante argentino elongazione ai flessori della coscia sinistra. Le condizioni dell'attaccante nerazzurro saranno valutate giorno dopo giorno». Il capitano nerazzurro non sarà sicuramente a disposizione domani, per la sfida di campionato casalinga contro il Verona. Resta in dubbio, invece, la ripresa di Lautaro Martinez dall'Infortunio in vista dell'importantissimo scontro in Champions League contro il Barcellona, che si terrà martedì sera sempre a San Siro.

UFFICIALE – Infortunio Lautaro Martinez: il comunicato dell’Argentina - Lautaro Martinez ha risposto alla chiamata dell’Argentina in vista dei prossimi due impegni, nonostante il problema accusato nei minuti finali di Atalanta-Inter 0-2. Proprio in questi minuti è arrivata l’ufficialità riguardo la sua convocazione per i prossimi impegni. COMUNICATO – Lautaro Martinez non prenderà parte alla sfida contro l’Uruguay e il Brasile a causa di un infortunio muscolare al bicipite femorale sinistro. 🔗inter-news.it

Infortunio Lautaro Martinez: arriva la comunicazione ufficiale dell’Inter - L’Inter sta giocando in questi minuti contro il Barcellona, ma ha dovuto sostituire Lautaro Martinez per infortunio. Il Napoli ha staccato l’Inter nell’ultimo turno di campionato. Gli azzurri, infatti, hanno battuto il Torino, mentre la ‘Beneamata’ è caduta in casa contro la Roma di Claudio Ranieri. La squadra di Simone Inzaghi, di fatto, ha pagato la semifinale contro il Barcellona. I nerazzurri, infatti, stanno giocando in questi minuti contro la squadra catalana. 🔗spazionapoli.it

Infortunio Buongiorno, arriva l'esito degli esami: il comunicato ufficiale del Napoli - Arriva il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Alessandro Buongiorno. Il difensore della Nazionale, che lunedì scorso aveva saltato il match contro il Bologna, si è sottoposto a esami strumentali. Gli accertamenti hanno evidenziato una tendinopatia del muscolo adduttore lungo... 🔗napolitoday.it

