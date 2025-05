Ue maxi-multa da 530 milioni a TikTok per i dati degli utenti europei inviati illegalmente in Cina

TikTok multata di 530 milioni di euro per trasferimento dati in Cina - La Commissione irlandese per la protezione dei dati (Dpc) annuncia una multa di 530 milioni di euro a TikTok, accusata di aver inviato illegalmente i dati degli utenti europei in Cina. L'importo è anche superiore alle indiscrezioni di stampa di inizio mese su una sanzione di 500 milioni, terza più alta di sempre dopo quelle ad Amazon (746 milioni) e Meta-Facebook (1,2 miliardi). Ai sensi del Gdpr, le agenzie nazionali del Paese dove aziende straniere hanno base Ue hanno la guida nel controllo delle regole. 🔗quotidiano.net

