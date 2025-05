Ucraina Vance | Kiev e Mosca hanno presentato proposte per la pace

Ucraina hanno presentato le loro proposte per la risoluzione del conflitto ed è attualmente in corso la ricerca di un punto comune per un accordo. Lo ha detto il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance. Il segretario di Stato americano Marco Rubio chiede "una svolta" e ricorda che "Mosca non tornerà alle posizioni del 2014". Intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore l'accordo sulle terre rare firmato con Washington: "E' davvero equo, è il primo risultato dell'incontro in Vaticano. Attendiamo con ansia gli altri risultati di quel colloquio".Rubio: "Kiev non sarà in grado di spingere Russia a posizioni 2014"Le Forze armate ucraine non saranno in grado di "spingere la Russia" fino ai confini del 2014. Lo ha detto il segretario di Stato americano Marco Rubio, consigliere per la sicurezza nazionale ad interim del leader americano Donald Trump.

Ucraina, Vance: “Confidiamo in accordo ragionevole tra Kiev e Mosca” - “Confidiamo in un accordo ragionevole tra l’Ucraina e la Russia”. Questo l’auspicio del vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, nel suo intervento alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera. Il vicepresidente Usa: “In Europa la libertà di parola è in ritirata” “Nel Regno Unito e in tutta Europa, la libertà di parola temo sia in ritirata” ha aggiunto Vance. “Mi capita di pensare che le vostre democrazie siano sostanzialmente meno fragili di quanto molti apparentemente temono. 🔗lapresse.it

Ucraina, Vance: “Per far cessare la guerra Mosca e Kiev devono cedere territori”. Drone russo su autobus: 9 morti - Roma, 23 aprile 2025 - Se non è un ultimatum, poco ci manca. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha affermato che gli Stati Uniti hanno presentato una "proposta molto esplicita" a Russia e Ucraina in merito al percorso verso un accordo di pace, ribadendo che "è tempo che dicano di sì, altrimenti gli Stati Uniti si ritireranno da questo processo". "Credo che le attuali linee del fronte, o da qualche parte nelle loro vicinanze, siano quelle in cui alla fine verranno tracciate le nuove frontiere del conflitto". 🔗quotidiano.net

Ucraina, Vance sulla fine della guerra: "Per stop al conflitto Mosca e Kiev dovranno rinunciare a territori", Zelensky: "Si a negoziati, no a cessioni" - Il presidente ucraino respinge la proposta della cessione territoriale Gli Stati Uniti hanno presentato a Russia e Ucraina un proposta per la fine della guerra. Nel piano di pace sono previsti, oltre alla promessa che l'Ucraina non entrerà nella NATO e alla cooperazione economica nell'industr 🔗ilgiornaleditalia.it

