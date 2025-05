Ucraina Usa si ritirano da negoziati per la pace Rubio | Servono risposte concrete non voleremo più dall’altra parte del mondo per fare da mediatori

Ucraina, i negoziati a Gedda. Ok di Kiev a proposta Usa su 30 giorni di tregua - Dopo i colloqui in Arabia Saudita, l’Ucraina afferma in una dichiarazione congiunta con gli Stati Uniti di essere aperta a un cessate il fuoco di 30 giorni nel conflitto con la Russia. “L’Ucraina ha espresso la disponibilità ad accettare la proposta degli Stati Uniti di emanare un cessate il fuoco immediato e provvisorio di 30 giorni, che può essere esteso di comune accordo tra le parti e che è soggetto all’accettazione e all’attuazione simultanea da parte della Federazione Russa. 🔗lapresse.it

Mosca favorevole a negoziati Usa-Iran sul nucleare | Trump: "I russi bombardano come pazzi l'Ucraina, situazione terribile" - Mosca annuncia l'avanzata su Sumy ma Kiev smentisce. Zelensky: "Pericoloso il silenzio del Cremlino che uccide i bambini" 🔗tgcom24.mediaset.it

«L’Unione rema contro i negoziati in Ucraina. Gli Usa non ci mollano» - Professor Giulio Sapelli, da storico ed economista le chiedo se non stiamo entrando in una nuova epoca, che poi sembra molto vecchia a dire il vero. Un mondo dove Stati Uniti e Russia si contendono e spartiscono l’Ucraina, che non è soggetto ma oggetto della trattativa. «Sì». E di questo l’Unione europea non si dà pace. «Guardi Dragoni, noi stiamo entrando in qualcosa di assolutamente inedito. 🔗panorama.it

Ucraina, cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace - Gli Stati Uniti si sono ritirati dalla loro posizione ufficiale di mediatori formali nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia. La notizia diffusa da The Telegraph e poi ripresa dai media di tutto il ... 🔗msn.com

Guerra in Ucraina, media: "Gli Stati Uniti si ritirano dai negoziati per la pace" - La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.164. Gli Stati Uniti non saranno più mediatori nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia dopo che Vladimir Putin si è rifiutato di firmare un cessate il fuoco. 🔗msn.com

Ucraina, accordo terre rare con Usa di nuovo in bilico? - Torna di nuovo in bilico l'accordo sulle terre rare tra Ucraina e Stati Uniti quando fino a poche ore fa sembrava sul punto di tagliare il traguardo finale. Il Financial Times parla di "ostacoli ... 🔗msn.com