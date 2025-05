Ucraina Usa | Non andremo più in giro a mediare

Ucraina e la Russia: "Siamo certamente ancora impegnati e aiuteremo e faremo il possibile. Ma non voleremo in giro per il mondo alla minima occasione per mediare incontri, questo sta ora alle due parti, ora è il momento che presentino e sviluppino idee concrete su come porre fine a questo conflitto. Spetterà a loro". È quanto ha detto Tammy Bruce, portavoce del dipartimento di Stato Usa, nel corso di un briefing, a proposito di Kiev e Mosca che hanno presentato delle proposte di pace. Usa e Ucraina firmano l'accordo sulle terre rareL'annuncio arriva dopo che Washington e Kiev hanno firmato l'accordo sulle terre rare. Intesa che garantirà agli Stati Uniti un accesso privilegiato a nuovi progetti di investimento per lo sviluppo delle risorse naturali dell'Ucraina, tra cui alluminio, grafite, petrolio e gas naturale.

Ucraina, Zelensky: “Russia rifiuta tregua e Usa non reagiscono”. Macron: “Serve azione forte” - (Adnkronos) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha criticato gli Stati Uniti per non aver ancora preso posizione rispetto alla Russia, che ha respinto la loro proposta di tregua incondizionata, al contrario già accettata da Kiev. “L’Ucraina ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco completo e incondizionato. Putin rifiuta. Stiamo aspettando che gli Stati Uniti rispondano, finora non c’è stata alcuna risposta”, ha detto Zelensky nel suo consueto discorso serale. 🔗ildenaro.it

Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale - Il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov ha affermato che Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale. “Gli USA non hanno affrontato le principali preoccupazioni della Russia”, ha detto Ryabkov. Mosca non accetterà le proposte degli USA sulla pace in Ucraina nella forma attuale Il vice ministro […] 🔗periodicodaily.com

L’Ucraina inizia a mollare nel Kursk. Usa in uscita dalle esercitazioni Nato - Volodymyr Zelensky fiducioso sul vertice di Gedda con l’America (che dialoga con i suoi oppositori). Continua a leggere 🔗laverita.info

Ucraina, Rubio: “Capire se pace è fattibile o andremo avanti. Non è la nostra guerra” - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio ha detto che è necessario “determinare nei prossimi giorni” se la pace è “fattibile” in Ucraina, sottolineando che “gli Stati Uniti hanno altre priorità“, in seg ... 🔗msn.com

Ucraina, Trump categorico: "Se Mosca e Kiev si comportano male, ce ne andiamo". Nel piano Usa allentamento delle sanzioni a Mosca - Gli Usa hanno presentato agli alleati ... Repubblica Popolare fornirebbe armi alla Russia Ucraina, Rubio: "Se fine guerra non è possibile andremo oltre" "Se non è possibile porre fine alla ... 🔗affaritaliani.it

Usa-Ucraina: firmato l’accordo sulle terre rare. Ecco cosa prevede - Dopo lo storico colloquio a San Pietro, Usa e Ucraina firmano l'intesa che garantisce agli Stati Uniti un accesso privilegiato ai progetti di sviluppo delle risorse ucraine. Trump: "La Russia è più fo ... 🔗msn.com