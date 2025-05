Ucraina Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin Ma la convergenza tra i due non è nuova

Trump ha presentato un “Piano di Pace per l’Ucraina”. Che però non è suo, ma di Putin. Non è neanche un vero piano di pace: “non c’è pace senza dignità e libertà” (Mattarella). All’Ucraina si chiede di cedere tutti i territori (e genti) conquistati da Putin, e alle due superpotenze le sue terre rare e le sue infrastrutture, in cambio di una tregua che durerà fino a che Putin vorrà. Sì, perché all’Ucraina non viene offerta alcuna deterrenza contro nuovi attacchi: né bombe atomiche (per fortuna), né appartenenza alla Nato.Nel gioco delle tre carte del neo presidente si perde, troppo facilmente, il circo mediatico. Eppure, per decifrare Trump un modo ci sarebbe: guardare a quello che fa, non a quello che dice. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Ucraina, Trump ha fatto suo il ‘piano per la pace’ di Putin. Ma la convergenza tra i due non è nuova Nei giorni dell’eredità spirituale di Francesco sull’importanza di umanizzare le relazioni,ha presentato un “Piano di Pace per l’”. Che però non è suo, ma di. Non è neanche un vero piano di pace: “non c’è pace senza dignità e libertà” (Mattarella). All’si chiede di cedere tutti i territori (e genti) conquistati da, e alle due superpotenze le sue terre rare e le sue infrastrutture, in cambio di una tregua che durerà fino a chevorrà. Sì, perché all’non viene offerta alcuna deterrenza contro nuovi attacchi: né bombe atomiche (per fortuna), né appartenenza alla Nato.Nel gioco delle tre carte del neo presidente si perde, troppo facilmente, il circo mediatico. Eppure, per decifrareun modo ci sarebbe: guardare a quello che fa, non a quello che dice. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Zelensky: “Trump venga a vedere cosa ha fatto Putin” - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha esortato Donald Trump a visitare l’Ucraina “per capire cosa ha fatto Putin“. “Prima di qualsiasi decisione, di qualsiasi tipo di negoziazione, venga a vedere persone, civili, soldati, ospedali, chiese bambini distrutti o morti”, ha aggiunto Zelensky in una intervista rilasciata alla Cbs. Trump: “Attacco a Sumy terribile, mi hanno detto che è stato un errore” Poco prima, il presidente degli Usa Donald Trump ha definito l’attacco missilistico russo sulla città Ucraina di Sumy nel quale hanno perso la vita 34 persone, tra cui due bambini,”una cosa ... 🔗lapresse.it

Assalto Dem a Trump: "Indagatelo". Il video clamoroso: "Lui? Ha fatto due miliardi" - La guerra dei dazi e l'ottovolante delle Borse: Donald Trump finisce nel mirino dei Democratici. "Chiediamo alla Sec di indagare per stabilire se l'annuncio dei dazi, che ha provocato il crollo dei mercati e la conseguente parziale ripresa, abbia arricchito esponenti dell'amministrazione e amici ai danni degli americani". è quanto si legge nella lettera inviata da Elizabeth Warren ed altri senatori democratici, tra i quali il leader della minoranza Chuck Schumer, alla Securities and Exchange Commission per chiedere un'inchiesta per stabilire se il presidente Trump abbia commesso insider ... 🔗iltempo.it

Trump ha un inviato speciale per l’Ucraina, Kellogg, ma con la Russia ci parla quello per il Medio Oriente. Nbc: «È troppo vicino a Kiev» - Ancor prima della sua rielezione alla Casa Bianca, Donald Trump aveva scelto un inviato speciale per la pace in Ucraina: Keith Kellogg, 80enne ex tenente generale dell’esercito statunitense che su come risolvere il conflitto aveva già espresso un’idea molto chiara. «Diciamo agli ucraini: “Dovete venire al tavolo, e se non ci andate, il sostegno degli Stati Uniti si esaurirà”». Strategia che gli Usa hanno effettivamente adottato nelle scorse settimane, ripristinando le forniture d’armi, la condivisione di informazioni di intelligence e le immagini satellitari solo dopo il via libera di Kiev ... 🔗open.online

Guerra Ucraina-Russia, Trump prepara il primo pacchetto di aiuti da 50 milioni per Kiev: ci sono hardware e sistemi per la difesa - L'accordo discusso all'interno della basilica di San Pietro e poi formalizzato nei giorni successivi sulle terre rare tra Stati Uniti e Ucraina, dà i suoi primi effetti tangibili ... 🔗msn.com

