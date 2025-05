Ucraina Sachs a La7 | Biden un disastro il suo veto ha condannato Kiev alla guerra Botta e risposta con Parsi

Botta e risposta a Piazzapulita (La7) sulla guerra in Ucraina tra il politologo Vittorio Emanuele Parsi, professore ordinario di Relazioni Internazionali all'Università Cattolica di Milano, e l'economista Jeffrey Sachs, già consigliere economico del Cremlino fra il 1990 e il 1993, direttore dello Earth Institute della Columbia University e nominato nel 2021 da Papa Francesco come membro ordinario della Pontificia Accademia delle scienze sociali.L'argomento centrale del dibattito verte su un eventuale accordo di pace tra Russia e Ucraina. Secondo Sachs, "la questione della pace si risolverà affrontando il tema dell'allargamento della Nato o della neutralità dell'Ucraina" e comporterà inevitabilmente delle perdite territoriali per Zelensky: "La pace dovrà necessariamente passare attraverso un accordo in seno al Consiglio di sicurezza dell'Onu.

