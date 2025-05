Ucraina prove di dialogo e pace ma la guerra continua

pace. “Stiamo cercando un punto d’incontro”, così il vicepresidente americano Vance. Servizio di Vito D’Ettorre. Ucraina, prove di dialogo e pace ma la guerra continua TG2000. 🔗 Tv2000.it - Ucraina, prove di dialogo e pace ma la guerra continua Kiev e Mosca hanno presentato le loro proposte per la. “Stiamo cercando un punto d’incontro”, così il vicepresidente americano Vance. Servizio di Vito D’Ettorre.dima laTG2000. 🔗 Tv2000.it

La Santa Sede rinnova l'appello per la pace in Ucraina e il dialogo sincero - La Santa Sede, mentre rinnova la preghiera per la pace in Ucraina, auspica che le Parti coinvolte colgano l'occasione per un dialogo sincero, non soggetto a precondizioni di alcun tipo e finalizzato a giungere ad una pace giusta e duratura. In pari tempo, incoraggia che si faccia il possibile per la liberazione dei prigionieri. E' quanto afferma la Santa Sede in un comunicato ricordando il colloquio telefonico del 14 marzo tra il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, nel corso del quale Zelensky "ha espresso l'augurio di pronta guarigione" ... 🔗quotidiano.net

Prove di pace in Ucraina - Trenta giorni senza bombardamenti a "infrastrutture e centrali energetiche" in parallelo a "negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero", per arrivare, non appena possibile, a "un cessate il fuoco completo" e "a una pace permanente". Colloqui a stretto giro (forse in Arabia). In più lo scambio (già oggi) di 350 prigionieri, metà di Mosca metà di Kiev, e il rimpatrio di 23 militari ucraini gravemente feriti. 🔗quotidiano.net

Ucraina: Cremlino, Cina sostiene dialogo Russia-Usa per pace - Milano, 24 feb. (LaPresse) – “Vladimir Putin ha informato il Presidente della Repubblica Popolare Cinese sui recenti contatti russo-americani”. Lo ha affermato il Cremlino dopo una telefonata tra il presidente russo e Xi Jinping. “La parte cinese ha espresso sostegno al dialogo avviato tra Russia e Stati Uniti, nonché la volontà di aiutare a trovare modi per risolvere pacificamente il conflitto ucraino”, si legge nella nota del Cremlino, come riporta l’agenzia Tass. 🔗lapresse.it

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Trump sblocca invio di armi a Kiev per 50 milioni dollari La rivelazione dei media dopo la firma dell’accordo sulle terre rare tra Russia e Ucraina. Raid ... 🔗repubblica.it

Ucraina: la sfiducia del vescovo di Mosca, "non speriamo più nella pace degli uomini" - AGI - L'altalena negoziale in corso per arrivare almeno a una tregua in Ucraina, con gli Stati Uniti che prima promuovono negoziati e poi minacciano di abbandonare il tavolo per le difficoltà incontra ... 🔗msn.com

Ucraina, tre giorni di tregua: le condizioni di Putin per la pace - Putin annuncia una tregua di 3 giorni in Ucraina, ma Kiev chiede un cessate il fuoco di un mese. Trump vuole una pace duratura. 🔗vocidicitta.it