Ucraina JD Vance | La guerra non finirà presto ma Mosca e Kiev hanno presentato proposte di pace va trovata via di mezzo - VIDEO

Il vicepresidente americano JD Vance ha rivelato che la guerra in Ucraina "non finirà tanto presto" ma Mosca e Kiev hanno presentato proposte di pace, va trovata via di mezzo. "Toccherà a russi e ucraini, ora che ciascuna parte conosce le condizioni di pace dell'altra. Toccherà a loro raggiungere un accordo e porre fine a questo brutale, brutale conflitto", ha aggiunto

Salvini sfida Meloni sul trumpismo: telefonata con JD Vance. “Allineati su pace in Ucraina e difesa delle frontiere” - “Oggi ho avuto l’onore e il piacere di avere una telefonata con il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance“. Ad annunciarlo sui social è il leader della Lega Matteo Salvini, che rivendica l’intesa con il numero due della Casa Bianca “sfidando” Giorgia Meloni e il suo rapporto privilegiato con Donald Trump (la premier, a differenza del ministro dei Trasporti, è stata invitata al Cpac, il raduno dei conservatori americani tenuto a febbraio). 🔗ilfattoquotidiano.it

Ucraina, Nate Vance attacca il cugino JD: "Nello Studio Ovale agguato a Zelensky, ho combattuto per 3 anni al fronte, americani utili idioti di Putin" - VIDEO - Il cugino del vicepresidente USA attacca l'amministrazione Trump, dopo essere tornato dall'Ucraina dove ha combattuto per 3 anni Nate Vance, il cugino del vicepresidente USA, ha criticato l'amministrazione Trump. Nate è tornato a gennaio negli Stati Uniti dopo aver combattuto per 3 anni in Uc 🔗ilgiornaleditalia.it

Il cugino di Vance, volontario in Ucraina: «JD e Trump sbagliano se credono di poter placare Putin» - Nate Vance, cugino del vicepresidente statunitense JD che ha combattuto come volontario a fianco delle truppe di Kyiv, ha condannato il trattamento riservato dall’amministrazione Trump a Volodymyr Zelensky, parlando di «imboscata» alla Casa Bianca e di «utili idioti» al servizio di Vladimir Putin. «Donald Trump e mio cugino credono chiaramente di poterlo placare. Si sbagliano. I russi non dimenticheranno il nostro sostegno all’Ucraina», ha dichiarato Nate Vance. 🔗lettera43.it

UCRAINA: Vance a Fox news dice che guerra non finirà tanto presto - (Reuters) - Di seguito gli aggiornamenti sul conflitto in corso in Ucraina: 7,00 - La guerra in Ucraina non finirà "tanto presto", ha dichiarato ieri il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance a Fox ... 🔗msn.com

Ucraina, dagli Usa aiuti per 50 milioni dopo l’accordo su terre rare, Vance: “La guerra non finirà presto” - “Abbiamo il primo risultato dell'incontro in Vaticano” ha dichiarato Zelensky dopo la firma dell’accordo sui minerali con gli Usa ... 🔗fanpage.it

Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina-Russia - Il vicepresidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato in un’intervista a Fox News: “Toccherà a russi e ucraini trovare un accordo ora che ne conoscono le ... 🔗repubblica.it