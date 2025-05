Ucraina il premier Shmyhal L’accordo con gli Usa ci proteggerà

Ucraina) (ITALPRESS) – L'accordo sullo sfruttamento del sottosuolo con gli Stati Uniti "contribuirà a proteggere l'Ucraina ora" e a creare una partnership a lungo termine "con la più grande economia del mondo in futuro". Lo ha dichiarato il primo ministro Denys Shmyhal durante una riunione del Consiglio dei ministri, secondo quanto riferisce l'agenzia Rbc Ucraina. "C'è un'altra cosa importante: questo accordo ci permetterà di proteggere meglio il Paese, qui e ora. È meglio proteggere il nostro cielo, grazie ai sistemi di difesa aerea americani. È meglio proteggere il nostro territorio, grazie ad armi moderne", ha aggiunto il primo ministro osservando che il documento è un "segnale al regime del Cremlino", che indica che gli Stati Uniti restano con l'Ucraina e sono pronti a sostenerla.

