Ucraina guerra come videogame per soldati di Kiev | Più colpisci più fai punti

Se quella in atto fra Russia e Ucraina, con migliaia di morti dall'una e dall'altra parte, non fosse una guerra drammaticamente vera, si potrebbe pensare a un cinico scherzo. O forse a un gioco, stando a quanto scrive Politico, secondo cui l'esercito ucraino incentiva i suoi militari a uccidere quanti più soldati russi. (Adnkronos) Periodicodaily.com

Mosca:soldati Nato in Ucraina?E' guerra - 21.00 La Russia ribadisce che non dovrebbero esserci "peacekeeper" Nato in Ucraina. Se l'alleanza dovesse aiutare Kiev in questo modo,significherebbe una guerra. Lo sottolinea il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Medvedev. "Macron e Starmer fingono di essere stupidi. Di volta in volta gli viene detto che i peacekeeper devono provenire da Stati non appartenenti alla Nato. Ditelo e basta: se volete dare aiuti militari ai neonazisti a Kiev, ciò significa guerra con la Nato. 🔗servizitelevideo.rai.it

Ucraina, soldati nordcoreani a scuola di droni in Russia: così Putin li prepara alla guerra moderna - (Adnkronos) – 'Scuola' di droni in Russia per i soldati nordcoreani inviati da Kim Jong-un a sostegno delle forze di Vladimir Putin mobilitate per il conflitto in Ucraina. L'intelligence sudcoreana ha lanciato l'allarme riferendo di "indicazioni" secondo cui le truppe nordcoreane in Russia vengono addestrate dai russi per operazioni con l'impiego di droni e relative […] 🔗periodicodaily.com

Guerra in Ucraina, Mattarella: «Inviare soldati italiani? Non siamo ancora a questo punto» - Sergio Mattarella, ha rilasciato un’intervista all’emittente giapponese Nhk, tornando a parlare dell’invasione russa dell’Ucraina. Secondo il presidente della Repubblica, l’operazione militare avviata da Mosca tre anni fa ha violato «la carta Onu» e «ogni regola di convivenza tra i paesi». Ha inoltre ricordato il trattato firmato dalla Russia trent’anni fa, nel quale «si era assunta il compito di garantire l’integrità e la sovranità territoriale dell’Ucraina» in cambio della consegna di circa 5 mila testate nucleari che appartenevano all’arsenale sovietico. 🔗lettera43.it

Guerra Ucraina, soldati russi scaricano l'app pirata Alpine Quest progettata da Kiev: rubati dati e file - La guerra tra Russia e Ucraina si basa anche sui tentativi da parte delle intelligence di sabotare e trafugare dati degli eserciti nemici. Un ultimo esempio di questo conflitto ... 🔗ilmessaggero.it

Guerra in Ucraina, le immagini dei soldati nordcoreani in Russia: l'addestramento sulla tv di Stato - La televisione di Stato russa ha mostrato le immagini dell'addestramento dei soldati della Corea del Nord impegnati a combattere nella guerra di Ucraina. Sabato scorso il presidente Putin ha pubblicam ... 🔗repubblica.it