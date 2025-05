Ucraina dagli Usa aiuti per 50 milioni dopo l’accordo su terre rare Vance | “La guerra non finirà presto”

dopo la firma dell’accordo sui minerali con gli Usa. Trump sta ora preparando il suo primo pacchetto di aiuti militari all’Ucraina per oltre 50 milioni di dollari. Kiev: "Speriamo che le consegne di armi Usa riprendano rapidamente". 🔗 “Abbiamo il primo risultato dell'incontro in Vaticano” ha dichiarato Zelenskyla firma delsui minerali con gli Usa. Trump sta ora preparando il suo primo pacchetto dimilitari all’per oltre 50di dollari. Kiev: "Speriamo che le consegne di armi Usa riprendano rapidamente". 🔗 Fanpage.it

Ucraina, Zelensky apre a una tregua di 30 giorni. Gli Usa ripristinano gli aiuti per Kiev: «Ora la palla è nel campo della Russia» - È durato oltre otto ore l’incontro tra Stati Uniti e Ucraina per i negoziati di pace. Ieri, lunedì 10 marzo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è volato a Gedda, in Arabia Saudita, dove oggi ha incontrato la controparte americana. A rappresentare l’amministrazione di Donald Trump c’erano il segretario di Stato Marco Rubio e il consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz. Per il governo di Kiev erano presenti, oltre a Zelensky, il capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak e il ministro della Difesa Rustem Umerov. 🔗open.online

Usaid, Trump taglia il 92% dei finanziamenti. Ucraina e Afghanistan i paesi più penalizzati se gli Usa interrompessero gli aiuti per l’estero - Oltre 5.800 sono di USAid, che ne manterrà attivi non più di 500. Altri 4.100 li perderà il Dipartimento di stato, che però continuerà a seguirne 2.700. Il taglio del 92% dei fondi annunciato giovedì dall’amministrazione Trump cala come una cesoia sui progetti di sviluppo finanziati da Washington all’estero, così come su migliaia di posti di lavoro negli Stati Uniti e nei paesi nei quali quei programmi erano stati avviati. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gedda, Kiev accetta proposta americana: "Tregua di 30 giorni" e accordo sulle terre rare, Usa ripristinano aiuti e intelligence all'Ucraina, Rubio: "La palla alla Russia" - Cessate il fuoco su Mar Nero e linea del fronte, atteso ora il Cremlino, Zelensky: "Usa devono convincere Putin" Si è concluso il vertice a Gedda tra le delegazioni di Stati Uniti e Ucraina durate più di 8 ore. Kiev ha accolto la proposta di "un cessate il fuoco di 30 giorni". La tregua rigua 🔗ilgiornaleditalia.it

Guerra Ucraina-Russia, Trump prepara il primo pacchetto di aiuti da 50 milioni per Kiev: ci sono hardware e sistemi per la difesa - L'accordo discusso all'interno della basilica di San Pietro e poi formalizzato nei giorni successivi sulle terre rare tra Stati Uniti e ... 🔗msn.com

L’economista ucraino: “L’accordo sulle terre rare non ci tratta come una colonia Usa” - Intervista a Volodymyr Landa del think tank Centre for Economic Strategy di Kiev: “Restano alcune incognite: per esempio quale sarà il meccanismo per dirimere ... 🔗repubblica.it