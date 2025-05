Ucraina cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace

Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, cosa vuol dire che gli Usa si ritirano dalla mediazione formale per la pace Dietro l'annuncio dell'amministrazione Trump si agitano vari fattori: la retorica sul disimpegno americano in caso di mancati progressi negoziali, il nuovo accordo sui minerali sottoscritto e il primo invio di armi a Kiev col tycoon alla Casa Bianca. Ma gli Usa non molleranno affatto le trattative 🔗 Tgcom24.mediaset.it

